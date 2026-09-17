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Kematen an der Krems

Lkw krachte mit ausgefahrenem Kran gegen Brücke

Mit großem Sachschaden endete in Kematen an der Krems (Bezirk Linz-Land) ein Unfall mit einem nicht vollständig zusammengelegten Lkw-Kran.
André Wilding
Von André Wilding
17.09.2026, 07:53
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Der Verkehrsunfall ereignete sich am späten Mittwochabend auf der B139 Kremstalstraße in Kematen an der Krems.

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Ein offensichtlich nicht vollständig zusammengelegter Lkw-Kran, der zuvor beim Beseitigen von Sturmschäden an Stromleitungen zum Einsatz kam, krachte gegen eine Überführungsbrücke.

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Kranaufbau heruntergerissen

Der Kranaufbau wurde beim Anprall vom Lkw heruntergerissen und kam auf der Fahrbahn der B139 Kremstalstraße zum Liegen.

Der Lkw-Lenker überstand den Unfall zum Glück ohne Verletzungen. Die Brücke wurde durch den Anprall ebenso beschädigt, ebenfalls beschädigt ist die Asphaltdecke der Straße.

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Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, welche im Nahbereich bei einer Umleitung nach Unwetterschäden im Einsatz standen, waren daher sofort am Unfallort. Der betroffene Bereich wurde abgesichert, ausgelaufene Betriebsmittel wurden gebunden.

Verkehr umgeleitet

Für die Bergung des Kranaufbaus musste ein Transportunternehmen mit
einem Kranfahrzeug angefordert werden. Kleinere Teile des Kranes - wie der Arbeitskorb - wurden vom betroffenen Unternehmen selbst geborgen.

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Nach rund zwei Stunden konnte die Sperre der B139 Kremstalstraße wieder aufgehoben werden. Der Verkehr wurde in der Zwischenzeit über das Ortsgebiet von Kematen an der Krems umgeleitet.

wil,17.09.2026, 07:53
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