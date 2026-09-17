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Einsatz bei Pucking

Stundenlange Totalsperre von Autobahn nach Lkw-Unfall

Ein Lkw-Unfall hat sich auf der A25 Welser Autobahn bei Pucking (Bezirk Linz-Land) ereignet. Die Autobahn musste für mehrere Stunden gesperrt werden.
André Wilding
Von André Wilding
17.09.2026, 07:52
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Die Feuerwehr wurde anfangs zu einem Ölaustritt alarmiert, der sich dann als schwerer Lkw-Unfall herausstellte.

Lkw durchbricht Leitschiene, riesiger Stau auf der A2

Ein Lkw ist auf der A25 Welser Autobahn, in Fahrtrichtung Knoten Haid, kurz vor der Einmündung in die A1 Westautobahn verunfallt. Für die aufwendigen Bergearbeiten musste die A25 Welser Autobahn für mehrere Stunden gesperrt werden.

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Für sechs Stunden gesperrt

Die A25 Welser Autobahn war zwischen der Autobahnabfahrt Weißkirchen an der Traun beziehungsweise Marchtrenk-Ost und dem Knoten Haid für etwa sechs Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde bei Weißkirchen an der Traun abgeleitet.

Durch die baustellenbedingte Sperre der A8 Innkreisautobahn, deren Umleitungsstrecke die A25 Welser Autobahn ist, kam es anfangs zu
erheblichen Verzögerungen.

wil,Akt. 17.09.2026, 07:55, 17.09.2026, 07:52
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