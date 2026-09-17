Stundenlange Totalsperre von Autobahn nach Lkw-Unfall

Die Feuerwehr wurde anfangs zu einem Ölaustritt alarmiert, der sich dann als schwerer Lkw-Unfall herausstellte.
Ein Lkw ist auf der A25 Welser Autobahn, in Fahrtrichtung Knoten Haid, kurz vor der Einmündung in die A1 Westautobahn verunfallt. Für die aufwendigen Bergearbeiten musste die A25 Welser Autobahn für mehrere Stunden gesperrt werden.
Die A25 Welser Autobahn war zwischen der Autobahnabfahrt Weißkirchen an der Traun beziehungsweise Marchtrenk-Ost und dem Knoten Haid für etwa sechs Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde bei Weißkirchen an der Traun abgeleitet.
Durch die baustellenbedingte Sperre der A8 Innkreisautobahn, deren Umleitungsstrecke die A25 Welser Autobahn ist, kam es anfangs zu
erheblichen Verzögerungen.