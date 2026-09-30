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Tragödie auf der A5

Mercedes-Fahrer ist bei Horror-Crash sofort tot

Ein 74-Jähriger kam auf der A5 bei Bühl von der Fahrbahn ab. Sein Mercedes überschlug sich und landete in einem Wassergraben. Der Lenker starb.
André Wilding
Von André Wilding
30.09.2026, 07:16
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Ein schwerer Verkehrsunfall endete am Dienstagabend auf der A5 zwischen Achern und Bühl tödlich. Ein 74-jähriger Autofahrer verlor in Fahrtrichtung Karlsruhe die Kontrolle über seinen Mercedes. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Auto überschlägt sich auf regennasser Innkreisautobahn

Der Wagen kam an der Ausfahrt Bühl aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Zunächst streifte der Mercedes mehrere Ausfahrtschilder.

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Mercedes überschlägt sich

Danach fuhr das Auto mit hoher Geschwindigkeit über die Leitplanke und überschlug sich. Der Mercedes kam schließlich in einem Wassergraben zum Stillstand.

Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. Unter anderem wurde die Achse herausgerissen. Der 74-jährige Lenker starb noch an der Unfallstelle.

Medizinischer Notfall vermutet

Nach ersten Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass ein medizinischer Notfall zum Kontrollverlust geführt haben könnte. Die genaue Ursache des Unfalls ist jedoch noch nicht geklärt.

Er war viel zu schnell! Autofahrer rast in den Tod

Die Ausfahrt Bühl musste nach dem Unfall bis in die späten Abendstunden vollständig gesperrt werden. Auch die Bergung des schwer beschädigten Mercedes gestaltete sich schwierig. Dafür mussten ein Kran und eine Seilwinde eingesetzt werden.

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Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

wil,30.09.2026, 07:16
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