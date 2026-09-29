i Ein Elfjähriger starb nach einer allergischen Reaktion bei einem Schulausflug. (Symbolbild) istock Ermittlungen gegen Lehrer Bub (11) stirbt nach Mittagessen bei Schulausflug Ein Elfjähriger starb nach einer allergischen Reaktion bei einem Schulausflug. Nun wird gegen zwei Lehrer ermittelt. Von Newsdesk Heute 29.09.2026, 22:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein nicht eingesetzter Notfall-Pen steht nach dem Tod eines Elfjährigen bei einem Schulausflug im Fokus der Ermittlungen. Der Schüler litt an einer Kuhmilch-Allergie und brach nach einem gemeinsamen Mittagessen zusammen. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen zwei Lehrkräfte wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen, wie die deutsche "Bild" berichtet.

Der Vorfall ereignete sich am 18. Juni in einem Schullandheim in Aerzen in Niedersachsen. Gegen 13.58 Uhr bekam der Schüler aus der Region Hannover Atemnot und verlor das Bewusstsein. Die Lehrer begannen sofort mit der Reanimation, auch ein Hubschrauber wurde alarmiert. Dennoch konnte der Elfjährige nicht gerettet werden.

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Notfall-Pen blieb unbenutzt

Das vorläufige Obduktionsergebnis deutet auf eine schwere allergische Reaktion hin. Ob die Kuhmilch-Allergie tatsächlich zum Tod führte, ist noch nicht endgültig geklärt. Ein allergologisches Gutachten steht aus, Hinweise auf eine andere Todesursache gibt es bisher nicht.

Rund 20 Minuten vor dem Zusammenbruch hatten Schüler und Lehrer gemeinsam zu Mittag gegessen. Die Ermittler prüfen nun, was danach geschah. Der Elfjährige hatte einen Adrenalin-Notfall-Pen dabei, dieser wurde jedoch nicht eingesetzt. Warum, ist Gegenstand der Ermittlungen.

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Die Lehrkräfte betreuten rund 50 Viertklässler. Während der Rettungsmaßnahmen hielten sie die anderen Kinder vom Geschehen fern. Notfallseelsorger kümmerten sich vor Ort um Schüler und Lehrer.