StartseiteNachrichtenWelt
Ein Militärflugzeug ist im Osten Russlands abgestürzt. (Symbolbild)
Ein Militärflugzeug ist im Osten Russlands abgestürzt. (Symbolbild)
istock
Ursache völlig unklar

Putin-Bomber stürzt ab – mindestens sechs Tote

Ein Militärflugzeug ist im Osten Russlands abgestürzt. Mindestens sechs Besatzungsmitglieder kamen ums Leben.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
29.09.2026, 18:56
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein Übungsflug im Osten Russlands endete tödlich: In der Region Amur ist ein russischer Langstreckenbomber abgestürzt. Mindestens sechs Mitglieder der Besatzung kamen dabei ums Leben, eine weitere Person wurde verletzt. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau.

"Wird komplett gefährlich" – Selenskyj warnt Fluglinien

Keine Munition an Bord

Die Maschine vom Typ Tu-95 befand sich demnach auf einem Übungsflug, als sie in einem unbewohnten Gebiet abstürzte. Munition hatte der Bomber nicht geladen. Was zu dem Unglück führte, ist bislang nicht bekannt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Bei der Tu-95 handelt es sich um einen russischen Langstreckenbomber. Maschinen dieses Typs werden von Russland auch im Angriffskrieg gegen die Ukraine eingesetzt.

red,29.09.2026, 18:56
Mehr zum Thema
FlugzeugabsturzAbsturzRusslandLuftfahrt

Weiterlesen

Weitere Storys
UnglückTodesfallUkraine-Krieg
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote