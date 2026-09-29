Putin-Bomber stürzt ab – mindestens sechs Tote

Ein Übungsflug im Osten Russlands endete tödlich: In der Region Amur ist ein russischer Langstreckenbomber abgestürzt. Mindestens sechs Mitglieder der Besatzung kamen dabei ums Leben, eine weitere Person wurde verletzt. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau.
Die Maschine vom Typ Tu-95 befand sich demnach auf einem Übungsflug, als sie in einem unbewohnten Gebiet abstürzte. Munition hatte der Bomber nicht geladen. Was zu dem Unglück führte, ist bislang nicht bekannt.
Bei der Tu-95 handelt es sich um einen russischen Langstreckenbomber. Maschinen dieses Typs werden von Russland auch im Angriffskrieg gegen die Ukraine eingesetzt.