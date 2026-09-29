i ? 365 Meter hoch Größtes Windrad der Welt in Deutschland fertig gebaut In Brandenburg steht jetzt das höchste Windrad der Welt. Es ist fast so hoch wie der Berliner Fernsehturm und liefert Strom für 7500 Haushalte. Von Newsdesk Heute 29.09.2026, 18:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach fünf Jahren Bauzeit ist es geschafft: Im brandenburgischen Schipkau steht jetzt das höchste Windrad der Welt. Mit 365 Metern ist der sogenannte GICON-Höhenwindturm fast so hoch wie der Berliner Fernsehturm, der mit 368 Metern das höchste Bauwerk Deutschlands ist.

"Mit einer Nabenhöhe von 300 Metern ist die Anlage die höchste Windenergieanlage der Welt", heißt es seitens Gicons. Der Koloss wurde in Stahl-Gitter-Konstruktion errichtet und soll mit einer Leistung von 3,8 Megawatt rund 7.500 Haushalte versorgen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Das Mega-Windrad macht sich einen besonderen Effekt zunutze: In größeren Höhen ist der Wind gleichzeitig stärker und weht zudem gleichmäßiger. Laut Erbauer kann hier bei gleichem Rotordurchmesser der doppelte Energieertrag zu einer herkömmlichen Anlage erzielt werden.

Revolution für die Energiewende

Der Standort auf einer ehemaligen Tagebau-Hochkippe in der Lausitz ist symbolträchtig: Dort, wo einst Braunkohle abgebaut wurde, soll künftig saubere Energie produziert werden. Bevor das Windrad ans Netz gehen kann, muss es noch technisch abgenommen werden.

Wie n-tv berichtet, soll das Pionierprojekt erst der Anfang sein. Der Bauherr kündigte an, in den nächsten 15 Jahren 2000 solcher Anlagen errichten zu wollen.

Das Konzept des Höhenwindturms ermöglicht es, Windenergie überall zu erzeugen – nicht nur an windreichen Standorten.

Der Turm gilt als mögliche Schlüsseltechnologie für die klimafreundliche Energieversorgung der Zukunft. Er verspricht mehr Energieertrag auf gleicher Fläche durch die bessere Nutzung der Windpotenziale in großer Höhe.