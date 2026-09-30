i Polen ist in Alarmbereitschaft. Reuters Krieg rückt näher Russische Angriffe – Polen sperrt zwei Flughäfen Wegen neuer russischer Angriffe auf die Ukraine hat Polen am Mittwoch zwei Flughäfen nahe der Grenze vorübergehend geschlossen. Von Newsdesk Heute 30.09.2026, 07:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Ukraine-Krieg sorgt erneut für Alarm in Polen. Wegen russischer Angriffe auf das Nachbarland wurden am Mittwoch die Flughäfen Rzeszow und Lublin vorübergehend geschlossen.

Das teilte die polnische Flugsicherungsbehörde PANSA mit. Beide Airports liegen im Osten beziehungsweise Südosten des Landes und damit vergleichsweise nahe an der ukrainischen Grenze.

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Besonders Rzeszow spielt seit Beginn des Ukraine-Kriegs eine wichtige Rolle. Der Flughafen gilt als zentrales Drehkreuz für westliche Militärhilfe, die von dort weiter in die Ukraine transportiert wird.

Luftverteidigung verstärkt

Nähere Angaben zu den russischen Angriffen, die zu den Sperren führten, gab es zunächst nicht. Polen hat seine Luftverteidigung in den vergangenen Wochen verstärkt. Bei russischen Angriffen auf die Westukraine werden regelmäßig polnische und verbündete Kampfflugzeuge in Alarmbereitschaft versetzt.

Auch Kiew wurde in der Nacht erneut angegriffen. Nach Angaben der ukrainischen Behörden kam bei russischen Luftangriffen auf die Hauptstadt mindestens ein Mensch ums Leben, drei weitere wurden verletzt. Bürgermeister Witali Klitschko berichtete zudem von einem Brand in einem Wohngebiet.