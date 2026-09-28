i Polen investiert Milliarden in Soldaten, Waffen und Luftabwehr. REUTERS "Es reicht" Polen rüstet massiv auf – klare Ansage an Putin Polen investiert Milliarden in Soldaten, Waffen und Luftabwehr. Außenminister Sikorski schickt zugleich eine unmissverständliche Botschaft an Moskau. Von Newsdesk Heute 28.09.2026, 11:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bereits in der vergangenen Woche hatte Polens Ministerpräsident Donald Tusk vor "hybriden" Bedrohungen aus Russland gewarnt. Dabei war auch vor Drohnen und Raketen die Rede. Nun tut das Land, das worüber viele EU-Staaten diskutieren.

Polen investiert Milliarden in Soldaten, schwere Waffen, Luftverteidigung und die Rüstungsindustrie. Dies solle dazu dienen Moskau abzuschrecken. Zuletzt machte dies auch der Außenminister des NATO-Staates, Radosław Sikorski, bei den Vereinten Nationen klar. Wer Polen angreife, solle wissen, dass der Preis dafür hoch sei.

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Botschaft an Lawrow

An seinen russischen Amtskollegen Sergej Lawrow richtete Sikorski eine deutliche Botschaft. "Hört auf, Russlands Zukunft zu zerstören. Sergej, ich weiß, dass du zuhörst. Sag deinem Chef, es reicht", wird der Außenminister von der "Bild" zitiert. Sikorski forderte ein Ende des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.

Diesbezüglich stellte der polnische Minister klar, dass Wladimir Putin bereits seit zwölf Jahren versuche den Donbass zu erobern und seit über vier Jahren auch Kiew. Diesem Vorhaben sei der russische Machthaber jedoch keinen Schritt näher gekommen. Zudem sagte Sikorski, dass Polen, Europa und die NATO eine höhere Wirtschaftsleistung hätten als Russland. Moskau könne noch viele Menschen töten, aber nicht gewinnen, so der Außenminister.

Die Bilder des Tages i ?

Die Fronten zwischen Polen und Russland sind ohnehin verhärtet. Seit Beginn des Ukraine-Krieges beschuldigte man den Kreml mehrfach der "Sabotage". Bei den Worten seines Amtskollegen hatte Lawrow den Saal bereits verlassen. Dennoch dürften die Worte von Sikorski von Russland gehört worden sein.