i Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. IMAGO/Ardan Fuessmann (Symbolbild) Bluttat in Delmenhorst Mann erstochen, Bub verletzt! 17-Jähriger in Haft Nach zwei schweren Messerangriffen in Delmenhorst mit einem Toten und einem verletzten 13-Jährigen sitzt ein 17-Jähriger in Untersuchungshaft. Von André Wilding 28.09.2026, 09:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwei schwere Gewalttaten innerhalb weniger Stunden beschäftigen die Ermittler in Delmenhorst. Ein 25-jähriger Mann kam ums Leben, wenig später wurde ein 13-Jähriger mit schweren Schnittverletzungen gefunden. Nun wurde laut BILD ein 17 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen.

Gegen den Jugendlichen wurde Haftbefehl erlassen. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Wie die Ermittler auf seine Spur kamen, wurde nicht bekannt gegeben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

13-Jähriger nach Notruf entdeckt

Am frühen Samstagmorgen ging gegen 2.47 Uhr ein Notruf ein. Einsatzkräfte fanden daraufhin einen 13-Jährigen aus Oldenburg im Gebiet "Am Wollepark". Der Bub lag im Bereich eines Weges nahe einer Hochhaus-Großsiedlung und wies schwere Schnittverletzungen auf, heißt es in dem Bericht.

Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Zur genauen Ursache seiner Verletzungen gibt es derzeit keine Angaben. Auch ob Lebensgefahr besteht, ist offiziell nicht bekannt.

Da sowohl eines der Opfer als auch der Beschuldigte minderjährig sind, halten sich Polizei und Staatsanwaltschaft mit weiteren Informationen zurück.

25-Jähriger stirbt nach Attacke

Nur wenige Stunden zuvor war es am späten Freitagabend zu einer weiteren Gewalttat gekommen. Ein 25-Jähriger wurde dabei tödlich verletzt.

Nach der Attacke soll der schwer verletzte Mann Bekannte um Hilfe gebeten haben. Diese sollen ihn daraufhin ins Krankenhaus gebracht haben. Während der Fahrt wurde gegen 23.45 Uhr die Polizei alarmiert, schreibt die BILD.

Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555 Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247 Rat auf Draht: 147 Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20 Polizei-Notruf: 133 Hier weiterlesen: Expertin gibt konkrete Tipps: Kontrolle, Eifersucht - wann der Alarm schrillen sollte >

Im Krankenhaus konnten die Ärzte dem 25-Jährigen nicht mehr helfen. Er starb an seinen schweren Verletzungen.

Tatorte rund wenige Kilometer auseinander

Nach Angaben der Polizei könnte sich der tödliche Angriff in den Graftanlagen ereignet haben. Der Park liegt rund 1,5 Kilometer vom Fundort des verletzten 13-Jährigen entfernt.

Einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen sehen die Ermittler nach aktuellem Stand nicht. Entsprechende Hinweise liegen bisher nicht vor, heißt es weiter.

Die Bilder des Tages i ?

Die Ermittlungen zu den beiden Gewalttaten laufen weiter. Für den 17-jährigen Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.