i Die Ermittlungen der Polizei laufen. istock (Symbolbild) Schüsse nach Schlägerei Schießerei in Stripclub – drei Tote, vier Verletzte In einem offenbar illegal betriebenen Stripclub in Detroit sind Schüsse gefallen. Drei Männer starben, vier weitere Personen wurden verletzt. Von André Wilding 28.09.2026, 07:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Schlägerei in einem offenbar illegal betriebenen Stripclub in Detroit ist am Sonntag völlig eskaliert. Mehrere Waffen sollen gezogen worden sein, am Ende waren drei Menschen tot und vier weitere verletzt.

Die Schüsse fielen gegen 7.21 Uhr Ortszeit. Nur eine Minute später wurde die Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte erreichten den Tatort an der Ecke Eaton und Prest Street rund vier Minuten später.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Drei Männer tot aufgefunden

Auf einem brachliegenden Grundstück neben dem Wohnhaus fanden die Polizisten drei Tote. Bei den Opfern handelt es sich um Männer in ihren 30ern. Vier weitere Personen - zwei Männer und zwei Frauen - wurden mit Schussverletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Zwei der Verletzten befanden sich zwischenzeitlich in kritischem Zustand. Mittlerweile schwebt laut den Angaben niemand mehr in Lebensgefahr.

Streit eskaliert mit Waffen

Nach ersten Erkenntnissen war es zuvor im Haus zu einer Schlägerei gekommen. Dabei dürften mehrere Waffen gezogen worden sein. Polizeichef Todd Bettison fasste die Eskalation laut BILD so zusammen: "Die Beteiligten beschlossen, die Sache mit Waffengewalt zu klären."

Wer die tödlichen Schüsse abgegeben hat, ist noch nicht geklärt. Auch über die Opfer ist bisher nur wenig bekannt. Einige von ihnen könnten miteinander verwandt sein.

Google Map anzeigen

Das Gebäude war den Ermittlern bereits bekannt. Allein in diesem Jahr rückte die Polizei dort siebenmal wegen Ärger oder Beschwerden an. Wer das offenbar illegal betriebene Lokal führte, ist ebenfalls noch unklar.

Bürgermeisterin reagiert

Detroits Bürgermeisterin Mary Sheffield bezeichnete die Schießerei bei einer Pressekonferenz als "absolut herzzerreißend". Gleichzeitig kündigte sie ein Vorgehen gegen illegal betriebene Stripclubs an und rief die Bevölkerung dazu auf, derartige Lokale zu melden.

Die Bilder des Tages i ?

Warum der betroffene Stripclub so lange betrieben werden konnte, ist derzeit nicht bekannt.