i Hurrikan Polo verursachte in Mexiko heftige Schäden. Zwei Menschen starben, drei gelten als vermisst. REUTERS Mit 205 km/h unterwegs Hurrikan Polo fordert zwei Todesopfer in Mexiko Noch bevor "Polo" überhaupt auf die mexikanische Küste trifft, gibt es bereits traurige Nachrichten: Mindestens zwei Menschen sind ums Leben gekommen. Von Newsdesk Heute 28.09.2026, 07:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Besonders betroffen ist der Westen Mexikos, wo starke Regenfälle und Erdrutsche für Chaos sorgen. Drei weitere Personen gelten als vermisst. Wie 20 Minuten berichtet, bereitet sich die Region Jalisco auf weitere Unwetter vor. Laut dem US-Hurrikanzentrum hat der Sturm am Sonntagabend (Ortszeit) Kurs auf die Halbinsel Niederkalifornien genommen. Zu diesem Zeitpunkt war Polo ein Hurrikan der Kategorie 3 von insgesamt 5 und brachte Windgeschwindigkeiten von 205 km/h mit sich. Der Wirbelsturm befand sich rund 460 Kilometer südwestlich von Cabo San Lucas, einem beliebten Urlaubsort bei Touristen.

Wetterprognosen zufolge könnte Polo in der Nähe der Gemeinde Mulegé auf Land treffen. Dort werden heftige Regenfälle, Sturzfluten und Überschwemmungen erwartet. Die Behörden bitten die Bevölkerung, möglichst in den eigenen vier Wänden zu bleiben und die Hinweise des Zivilschutzes ernst zu nehmen. Prognosen zufolge dürfte der Sturm die Halbinsel von Westen nach Osten durchqueren.

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Hawaii kämpft mit Überschwemmungen – weiterer Sturm vor Mexiko

Nicht nur Mexiko ist betroffen: Der Hurrikan Nolo hat am Wochenende in Hawaii für Überschwemmungen gesorgt. Gleichzeitig bildet sich vor der südmexikanischen Pazifikküste bereits der nächste Tropensturm. Dieser trägt den Namen Rachel und könnte laut US-Hurrikanzentrum schon am Mittwoch Hurrikanstärke erreichen. Rachel wird voraussichtlich parallel zur Küste über das Meer ziehen.

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Godzilla-El-Niño bringt Veränderungen für den Schweizer Winter

Das aktuelle El-Niño-Phänomen ist besonders stark und sorgt für eine außergewöhnliche Hurrikansaison. Im Pazifik sind bereits neun Hurrikane entstanden – drei davon erreichten sogar die höchste Kategorie 5. Im Atlantik dagegen hat sich heuer noch kein einziger Hurrikan gebildet. Die Saison dauert übrigens noch bis 1. November.