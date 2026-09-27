i Jetzt wird sowohl gegen den 29-Jährigen als auch gegen den zweiten Taxifahrer ermittelt. (Symbolbild) Getty Images Oktoberfestbesucher eskaliert Erst ins Taxi erbrochen, dann Fahrer mit Axt bedroht Nach einem Streit um Reinigungskosten eskalierte eine Taxifahrt in Starnberg und endete mit Verletzungen und Ermittlungen. Von Newsdesk Heute 27.09.2026, 19:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Starnberg ist ein Streit zwischen einem stark betrunkenen Fahrgast und einem Taxifahrer eskaliert. Grund dafür war, dass sich der Fahrgast im Taxi übergeben hatte und sich dann mit dem Fahrer nicht auf die Reinigungskosten einigen wollte.

Wie "NTV" berichtet, griff ein zweiter Taxler seinem Kollegen unter die Arme. Doch der 29-jährige Fahrgast wurde daraufhin handgreiflich. Es kam zu einer wechselseitigen Rauferei, bei der sowohl der Fahrgast als auch der zweite Taxifahrer leichte Blessuren davontrugen.

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Damit war die Sache aber noch nicht erledigt: Der 29-Jährige schnappte sich eine Axt aus einem nahegelegenen Vorgarten und bedrohte einen der Taxifahrer damit.

Ermittlungen laufen

Danach legte er die Axt zur Seite und schleuderte stattdessen ein Holzscheit – verfehlte allerdings sein Ziel und traf den ersten Taxifahrer am Arm.

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Da der Mann laut Polizei stark betrunken war, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutabnahme an.

Jetzt wird sowohl gegen den 29-Jährigen als auch gegen den zweiten Taxifahrer ermittelt.