i Die Lufthansa-Maschine musste außerplanmäßig in Lyon landen. IMAGO/Jan Huebner (Symbolbild) Powerbank brennt Feuer-Alarm an Bord! Lufthansa-Flieger muss umkehren Eine brennende Powerbank zwang einen Lufthansa-Flieger auf dem Weg von Frankfurt nach Lissabon zu einer außerplanmäßigen Landung in Lyon. Von André Wilding 28.09.2026, 08:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Powerbank hat einen Lufthansa-Flug von Frankfurt nach Lissabon vorzeitig beendet. Das Gerät eines Passagiers geriet am Samstagabend während des Fluges in Brand. Die Piloten steuerten daraufhin Lyon an.

Betroffen war Flug LH1170. Der Airbus A321 mit der Registrierung D-AISB war in Frankfurt am Main gestartet und sollte eigentlich nach Portugal fliegen.

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Powerbank brennt bei Sitz

Während des Fluges geriet die Powerbank eines Passagiers "im Bereich eines Sitzes in Brand geraten". Die Kabinenbesatzung reagierte sofort und brachte das Gerät in einem speziellen Lithium-Safe-Bag unter.

Aus Sicherheitsgründen entschieden sich die Piloten für eine außerplanmäßige Landung im französischen Lyon. Dabei wurde eine Luftnotlage erklärt, damit die Maschine bei der Landung Priorität bekam.

An Bord befanden sich 198 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder.

Passagiere müssen ins Hotel

Nach der Landung war die Reise für die Passagiere zunächst beendet. Sie wurden in Hotels untergebracht und sollten am Sonntag auf andere Flüge umgebucht werden, um anschließend nach Lissabon weiterzureisen.

Lufthansa bedauerte die Unterbrechung der Reise. Die Sicherheit der Passagiere und der Besatzung habe jedoch jederzeit oberste Priorität.

Strengere Regeln für Powerbanks

Bei Lufthansa gelten mittlerweile verschärfte Vorgaben für Powerbanks. Die Geräte dürfen während eines Fluges weder zum Laden anderer Geräte verwendet noch selbst aufgeladen werden.

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Auch im aufgegebenen Gepäck dürfen Powerbanks nicht transportiert werden. Der Zwischenfall zeigt, warum für Powerbanks an Bord besondere Regeln gelten.