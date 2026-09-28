Aktivisten zerstechen Reifen – 60 SUVs lahmgelegt

In Hamburg-Pöseldorf haben Aktivistinnen und Aktivisten am Montagmorgen nach eigenen Angaben bei insgesamt 60 SUVs die Luft aus den Reifen gelassen.
Die Aktion wird von der Gruppe "Widerstands-Kollektiv" für sich beansprucht.
Nach Angaben der Aktivistinnen und Aktivisten steckten sie kleine Linsen in die Ventile der Reifen und hinterließen Zettel an den betroffenen Fahrzeugen.
Mit der Aktion wollten sie nach eigenen Angaben auf die Umweltbelastung durch SUVs sowie auf eine Gefahr für Kinder im Straßenverkehr aufmerksam machen.