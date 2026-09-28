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Nach Angaben der Aktivisten steckten sie kleine Linsen in die Ventile der Reifen.
Nach Angaben der Aktivisten steckten sie kleine Linsen in die Ventile der Reifen.
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"Widerstands-Kollektiv"

Aktivisten zerstechen Reifen – 60 SUVs lahmgelegt

Aktivisten sollen bei 60 SUVs die Luft aus den Reifen gelassen haben. Das "Widerstands-Kollektiv" begründet die Aktion mit Umweltbedenken.
André Wilding
Von André Wilding
28.09.2026, 09:40
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In Hamburg-Pöseldorf haben Aktivistinnen und Aktivisten am Montagmorgen nach eigenen Angaben bei insgesamt 60 SUVs die Luft aus den Reifen gelassen.

Unbekannte sprühen Zebrastreifen einfach wieder auf

Die Aktion wird von der Gruppe "Widerstands-Kollektiv" für sich beansprucht.

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Kleine Linsen in Ventile gesteckt

Nach Angaben der Aktivistinnen und Aktivisten steckten sie kleine Linsen in die Ventile der Reifen und hinterließen Zettel an den betroffenen Fahrzeugen.

Mit der Aktion wollten sie nach eigenen Angaben auf die Umweltbelastung durch SUVs sowie auf eine Gefahr für Kinder im Straßenverkehr aufmerksam machen.

wil,28.09.2026, 09:40
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