i Nach Angaben der Aktivisten steckten sie kleine Linsen in die Ventile der Reifen. NEWS5 "Widerstands-Kollektiv" Aktivisten zerstechen Reifen – 60 SUVs lahmgelegt Aktivisten sollen bei 60 SUVs die Luft aus den Reifen gelassen haben. Das "Widerstands-Kollektiv" begründet die Aktion mit Umweltbedenken. Von André Wilding 28.09.2026, 09:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Hamburg-Pöseldorf haben Aktivistinnen und Aktivisten am Montagmorgen nach eigenen Angaben bei insgesamt 60 SUVs die Luft aus den Reifen gelassen.

Die Aktion wird von der Gruppe "Widerstands-Kollektiv" für sich beansprucht.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Kleine Linsen in Ventile gesteckt

Nach Angaben der Aktivistinnen und Aktivisten steckten sie kleine Linsen in die Ventile der Reifen und hinterließen Zettel an den betroffenen Fahrzeugen.

Die Bilder des Tages i ?

Mit der Aktion wollten sie nach eigenen Angaben auf die Umweltbelastung durch SUVs sowie auf eine Gefahr für Kinder im Straßenverkehr aufmerksam machen.