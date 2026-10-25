i Paarungen im Zoo finden nicht immer nur hinter versteckten Mauern statt. Teaserimage-Importer Tierische Liebe Früherziehung! Zoo zeigt Kindern, wie Tiere Sex haben Im Naturschutz-Tierpark Görlitz läuft seit drei Monaten eine kindgerechte Ausstellung über das Liebesleben der Tiere. Von Heute Tierisch 25.10.2026, 08:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In drei Indoor-Stationen erfahren Kinder und Erwachsene, wie unterschiedlich Tiere leben, lieben und ihren Nachwuchs großziehen. Die Bereiche heißen Verführung, Paarung und Nachwuchs.

"Ganz einfach", erklärt Zoo-Pädagogin Kati Sommer (37), warum das Koala-Männchen zwei Penisse hat: "Weil die Koala-Vagina zwei Eingänge hat." So unverkrampft, wie sie über das Liebesleben von Ameisenigeln, Fledermäusen oder Katzen spricht, so bunt sind die Illustrationen.

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Die neue Attraktion basiert auf dem Bestseller "Das Liebesleben der Tiere" von Katharina von der Gathen, meldet tag24.de. Die Idee zur Umsetzung als Erlebnisstationen hatte Tierparkdirektor Sven Hammer (57).

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Eltern können selbst entscheiden

Sämtliche Illustrationen sind jugendfrei. Stationen wie die "Peep-Show" oder das "Genitalien-Kabinett" sind abgetrennt. Eltern können selbst entscheiden, ob sie diese Bereiche mit ihren Kindern ansehen möchten. "Löwen brauchen für Sex Ruhe", erklärt die gelernte Tierpflegerin und verweist auf die Begleittexte. Die tierischen Liebesgeschichten können seit drei Monaten im Görlitzer Tierpark entdeckt werden.