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In luftiger Höhe war für die 35-Jährige plötzlich Endstation.
In luftiger Höhe war für die 35-Jährige plötzlich Endstation.
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Missglückter Flug

Paragleiterin (35) hing 15 Meter hoch in Baum fest

Dichter Nebel und schlechte Bedingungen brachten eine Paragleiterin in Tirol in Schwierigkeiten. Bei einer Notlandung blieb sie in einem Baum hängen.
Von Österreich Heute
10.11.2026, 16:27
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Ein Gleitschirmflug im Tiroler Alpbachtal endete für eine 35-Jährige am Sonntagnachmittag mit einem Schreckmoment. Die Frau war gegen 16.45 Uhr gemeinsam mit ihrem Partner vom 2.127 Meter hohen Wiedersberger Horn gestartet.

Während des Fluges verschlechterten sich die Bedingungen plötzlich. "Fehlende Thermik und dichter Nebel zwangen die Pilotin zu einer spontanen Kursänderung", berichtete die Polizei der "Kronen Zeitung".

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Notlandung geht schief

Die Einheimische versuchte daraufhin, auf einer weiter südlich gelegenen Wiese in rund 1.850 Metern Seehöhe notzulanden.

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Doch der Versuch misslang: Die 35-Jährige blieb mit ihrem Gleitschirm in einem Baum hängen – rund 15 Meter über dem Boden.

Bergretter holen Frau vom Baum

Die alarmierte Bergrettung rückte aus, um die Frau aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Die Einsatzkräfte konnten die Paragleiterin schließlich sicher vom Baum holen. Die 35-Jährige hatte großes Glück: Sie überstand den Zwischenfall unverletzt.

red, 10.11.2026, 16:27
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