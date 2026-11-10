i Die Frau erlebte eine böse Überraschung. Getty Images Betrug im Stubaital Frau will Kinderkleidung verkaufen, erlebt bösen Schock Eine 40-jährige Österreicherin bot am Montagabend Gewand in Kindergröße online zum Verkauf an. Das lockte einen Betrüger auf den Plan. Von Michael Rauhofer-Redl 10.11.2026, 16:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine 40-Jährige wurde am Montag Opfer eines Internetbetrugs. Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion Tirol am Dienstag mitteilt, bot die Frau am Montagabend gegen 21 Uhr, Kinderkleidung auf einer Online-Verkaufsplattform zum Kauf an.

Wenige Minuten später meldete sich eine bislang unbekannte Person und bat um ein Video eines Artikels. Der weitere Kontakt erfolgte über WhatsApp. Unter dem Vorwand, die Zahlung über die Verkaufsplattform abzuwickeln, ersuchte die unbekannte Person um die E-Mail-Adresse der Frau. Gegen 21:30 Uhr erhielt die 40-Jährige eine gefälschte E-Mail von der angeblichen Verkaufsplattform.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Frau wurde misstrauisch – da war es schon zu spät

Über einen Link in der Nachricht gelangte sie auf eine Website, die das Anmeldeportal ihrer Bank nachahmte. Dort gab sie ihre Online-Banking-Zugangsdaten ein. Bei der vermeintlichen Überprüfung des Bankkontos erschien eine Fehlermeldung.

Als die unbekannte Person sie daraufhin aufforderte, ein anderes Bankkonto zu verwenden, wurde die 40-Jährige misstrauisch.

Die Bilder des Tages i ?

Sie brach den Kontakt ab und ließ ihr Konto umgehend sperren. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sie fest, dass bereits unberechtigt Geld von ihrem Konto abgebucht worden war. Der entstandene Schaden liegt im hohen dreistelligen Eurobereich.