i Ein 33-jähriger Pole verlor in Stams die Kontrolle über seinen E-Scooter und krachte frontal gegen eine Straßenlaterne. istock Ärzte kämpfen um sein Leben Scooter-Lenker (33) nach Unfall auf Intensivstation Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma: Nach einem E-Scooter-Unfall in Tirol musste ein 33-Jähriger auf die Intensivstation. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 18:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer E-Scooter-Unfall hat sich am Sonntagabend in Stams in Tirol ereignet. Ein 33-jähriger Pole verlor auf dem abschüssigen Sportplatzweg die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen eine Straßenlaterne.

Er erlitt schwere Verletzungen und musste auf der Intensivstation behandelt werden. Der Unfall passierte am 8. November gegen 18.45 Uhr.

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Warum der Mann die Kontrolle über seinen E-Scooter verlor, ist laut Polizei bislang unklar. Durch den heftigen Aufprall wurde das Fahrzeug stark beschädigt.

Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Verletzten zunächst an der Unfallstelle. Anschließend brachten sie ihn mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in die Innsbrucker Klinik. Dort wurde er auf der Intensivstation aufgenommen.