Startseite Österreich Tirol
Ein 33-jähriger Pole verlor in Stams die Kontrolle über seinen E-Scooter und krachte frontal gegen eine Straßenlaterne.
Ein 33-jähriger Pole verlor in Stams die Kontrolle über seinen E-Scooter und krachte frontal gegen eine Straßenlaterne.
istock
Ärzte kämpfen um sein Leben

Scooter-Lenker (33) nach Unfall auf Intensivstation

Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma: Nach einem E-Scooter-Unfall in Tirol musste ein 33-Jähriger auf die Intensivstation.
Von Newsdesk Heute
10.11.2026, 18:56
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein schwerer E-Scooter-Unfall hat sich am Sonntagabend in Stams in Tirol ereignet. Ein 33-jähriger Pole verlor auf dem abschüssigen Sportplatzweg die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen eine Straßenlaterne.

14-Jähriger stirbt nach E-Scooter-Unfall in Wien

Er erlitt schwere Verletzungen und musste auf der Intensivstation behandelt werden. Der Unfall passierte am 8. November gegen 18.45 Uhr.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Warum der Mann die Kontrolle über seinen E-Scooter verlor, ist laut Polizei bislang unklar. Durch den heftigen Aufprall wurde das Fahrzeug stark beschädigt.

Auch interessant

E-Scooter-Fahrer bleibt bewusstlos auf Straße liegen
E-Scooter-Crash bei 115 km/h! Wiener (18) im Tiefschlaf
Gaffer filmt Unfallopfer: "Geht jetzt auf TikTok live!"

Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Verletzten zunächst an der Unfallstelle. Anschließend brachten sie ihn mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in die Innsbrucker Klinik. Dort wurde er auf der Intensivstation aufgenommen.

red, 10.11.2026, 18:56
Mehr zum Thema
E-Scooter Verkehrsunfall Unfall Notarzt

Weiterlesen

Weitere Storys
Rettung Verletzung Opfer Spital Notfall
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote