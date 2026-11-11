Spritpreis-Atlas: Hier zahlen Autofahrer am meisten

Wer in Tirol tankt, muss weiterhin besonders tief in die Tasche greifen. Trotz verstärkter Kontrollen an den Tankstellen bleibt das Bundesland an der Spitze der österreichischen Spritpreis-Statistik. Besonders beim Diesel ist der Unterschied zu anderen Regionen deutlich.
Am Montag kostete ein Liter Diesel in Tirol durchschnittlich 2,147 Euro. So viel wie in keinem anderen Bundesland! Auch bei Superbenzin liegt Tirol mit 1,684 Euro pro Liter gemeinsam mit Salzburg an der Spitze.
Zum Vergleich: Österreichweit lag der durchschnittliche Dieselpreis am Montag bei 2,098 Euro pro Liter. Für Superbenzin wurden im Schnitt 1,669 Euro verlangt.
Am günstigsten kamen Autofahrer in Oberösterreich davon. Dort kostete Diesel durchschnittlich 2,063 Euro, Superbenzin 1,656 Euro pro Liter.
Das bedeutet: Wer in Tirol 50 Liter Diesel tankt, zahlt gegenüber Oberösterreich um 4,20 Euro mehr. Bei einer 50-Liter-Füllung Superbenzin beträgt der Unterschied 1,40 Euro.
Das Land Tirol versucht seit rund einem Monat, gegen den sogenannten "Tiroler Sprit-Aufschlag" vorzugehen. In den vergangenen vier Wochen wurden mehr als 400 Tankstellen kontrolliert.
Doch an der Zapfsäule ist davon bisher wenig zu spüren. Tirol bleibt das teuerste Bundesland für Dieselfahrer, bei Superbenzin teilt es sich den Spitzenplatz mit Salzburg.
Seit Sonntag sind die Spritpreise in allen Bundesländern leicht gestiegen. Immerhin: Im Vergleich zum Monatsbeginn im November liegen die Preise weiterhin deutlich niedriger.