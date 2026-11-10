i Der Lenker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete im Bachbett. zoom.tirol Großeinsatz in Tirol Auto stürzt in Bach – Lenker mit Bergeschere befreit Spektakulärer Unfall in St. Johann in Tirol – ein Autofahrer kam von der Straße ab und stürzte mit seinem Wagen in ein Bachbett. Von Michael Rauhofer-Redl 10.11.2026, 22:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Nachmittag in St. Johann in Tirol einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Ersten Informationen zufolge war ein Autofahrer gegen 14.30 Uhr auf der B164 von St. Johann in Richtung Fieberbrunn unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Auto kracht gegen Strommast und stürzt ab

Aus bisher ungeklärter Ursache touchierte der Lenker zunächst einen Strommast. Anschließend geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, schoss über eine Böschung und stürzte in das Bachbett der Fieberbrunner Ache. Dort blieb das völlig demolierte Auto liegen.

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Die Feuerwehr St. Johann in Tirol rückte zur Unfallstelle aus. Um den verletzten Lenker aus dem Wrack zu befreien, mussten die Einsatzkräfte eine Bergeschere einsetzen.

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Feuerwehr errichtet Ölsperre

Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Auch die Feuerwehr Kirchdorf stand im Einsatz und errichtete eine Ölsperre, um eine mögliche Verunreinigung des Gewässers zu verhindern. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von der Wasserrettung Tirol.