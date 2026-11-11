i Mehrere Menschen klagten über Beschwerden. iStock/SimonSkafar Kriminalfall vermutet Antibiotika in Bio-Milch – mehrere Menschen krank Auf einer Tiroler Alm wurde Bio-Milch mehrfach mit Antibiotika verunreinigt. Nun steht ein 59-jähriger Bauer vor Gericht. Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 07:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein heftiger Streit zwischen zwei Almpächtern im Tiroler Unterland beschäftigt jetzt die Justiz. Im Mittelpunkt stehen verunreinigte Bio-Milch, mehrere Erkrankte und der Verdacht, dass ein Landwirt seinem Nachbarn absichtlich geschadet haben könnte. Wie die "Tiroler Tageszeitung" berichtet, musste sich ein 59-Jähriger deshalb am Dienstag vor dem Landesgericht verantworten.

Antibiotika in Milch entdeckt

Die Unregelmäßigkeiten waren bereits 2025 erstmals aufgefallen. Heuer schlugen die Kontrollen der Tirol Milch bis September gleich viermal bei demselben Bio-Betrieb an. In der angelieferten Milch wurden Antibiotika nachgewiesen, obwohl für Bio-Milch besonders strenge Vorschriften gelten.

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Bei einer der insgesamt 27 Kühe des betroffenen Bauern stellte sich heraus, dass ihr Antibiotika verabreicht worden waren. Der Verdacht richtete sich gegen einen 59-jährigen Mitpächter, mit dem der Landwirt seit Jahren im Streit liegt.

Der Beschuldigte weist die Anschuldigungen zurück. Laut "Tiroler Tageszeitung" argumentierte er vor Gericht, dass der Stall des Nachbarn frei zugänglich sei und daher auch andere Personen hineingelangen könnten.

Streit zwischen Bauern seit Jahren

Hintergrund könnte ein jahrelanger Nachbarschaftskonflikt sein. Laut Aussagen des geschädigten 49-Jährigen hatte es bis 2019 keine größeren Probleme gegeben. Das änderte sich offenbar, als der Mitpächter ein Wasserkraftwerk errichtete.

Dadurch soll die Wasserversorgung des benachbarten Bauern beeinträchtigt worden sein. In den folgenden Jahren habe es immer wieder Streitigkeiten und mutmaßliche Schikanen gegeben. Dass das Verhältnis angespannt ist, räumte auch der Angeklagte ein. Eine Verantwortung für die verunreinigte Milch bestritt er allerdings entschieden.

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Vier Personen mit Beschwerden

Besonders besorgniserregend sind die gesundheitlichen Folgen. Mindestens vier Menschen, die von der betroffenen Milch getrunken hatten, klagten über Beschwerden. Darunter war auch die Ehefrau des geschädigten Bauern. Sie reagiert empfindlich auf Antibiotika und litt laut ihrem Bericht vor Gericht unter heftigen Kopfschmerzen und Verdauungsproblemen.

Die Tirol Milch reagierte auf die wiederholten Auffälligkeiten mit zusätzlichen Kontrollen. Im September konnte durch eine Überprüfung vor dem Einfüllen verhindert werden, dass weitere Milch im Tankwagen verunreinigt wurde. Der betroffene Bauer fordert nun mehr als 26.800 Euro Schadenersatz.

Wie die "Tiroler Tageszeitung" berichtet, wurde der Prozess vertagt. Gegen den Beschuldigten kamen noch Vorwürfe der Tierquälerei seiner eigenen Kühe auf. Das muss von einem Veterinärgutachter geklärt werden. Für den 59-Jährigen gilt in allen Fällen die Unschuldsvermutung.