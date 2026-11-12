i Im August sollte die kurdische Familie aus der Steiermark abgeschoben werden. istock Wende in Asylverfahren Abschiebung gestoppt – Familie darf vorerst bleiben Im August standen die Behörden vor der Tür, jetzt hofft eine kurdische Familie in der Steiermark wieder. Ein Gericht prüft ihren Fall erneut. Von Österreich Heute 12.11.2026, 07:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im August standen frühmorgens plötzlich Beamte vor der Tür einer Familie in Semriach (Bezirk Graz-Umgebung). Die kurdische Familie Yabas sollte nach drei Jahren in Österreich in die Türkei abgeschoben werden.

Dass die Familie damals nicht abgeschoben wurde, lag an einem Zufall: Der Sohn war gerade mit dem GAK auf Trainingslager in Salzburg. Auch Nachbarn und Freunde setzten sich für die Familie ein.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Gericht gewährt Aufschub

Jetzt gibt es eine neue Entwicklung: Das Bundesverwaltungsgericht gewährt der Familie vorerst Aufschub und befasst sich erneut mit dem Fall. Anwältin Julia Kolda hofft, dass das bisherige Verfahren noch einmal aufgerollt wird. "Wir hoffen auf eine erneute mündliche Verhandlung", erklärt sie gegenüber der "Kleinen Zeitung".

Die Bilder des Tages i ?

Die Juristin wirft dem BFA vor, vorschnell entschieden zu haben. So sei die traumatisierte Mutter nicht angemessen befragt worden. Auch die politische Verfolgung der Familie in der Türkei sei aus ihrer Sicht nicht ausreichend berücksichtigt worden.

Familie floh aus Angst um ihr Leben

Die Familie stammt aus der türkischen Stadt Cizre. Nach eigenen Angaben wurde sie wegen ihres Engagements für kurdische Rechte verfolgt. Zwei Brüder der Mutter seien ums Leben gekommen, einer davon sei bei einer Demonstration erschossen worden. Nach einem traumatischen Vorfall bei einer Durchsuchung ihrer Wohnung floh die Familie über Serbien und Ungarn nach Österreich.

"Ich hoffe nur, dass der Familie und vor allem der Mutter in einem erneuten Verfahren Gehör geschenkt wird", sagt Kolda. Ob die Familie dauerhaft in Österreich bleiben darf, ist noch offen. Eine neue Entscheidung könnte mehrere Monate dauern.