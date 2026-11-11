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Die Frau wurde ins Spital gebracht.
Die Frau wurde ins Spital gebracht.
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Heftiger Zusammenstoß

Plötzlich lief Hund auf Straße – E-Bikerin im Spital

Ein freilaufender Hund sorgte in Aich (Steiermark) für einen E-Bike-Unfall. Eine 63-Jährige stürzte und musste mit Kopfverletzungen ins Spital.
Von Newsdesk Heute
11.11.2026, 21:56
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Schreckmoment in der Steiermark: Eine 63-jährige E-Bike-Fahrerin ist am Dienstagnachmittag in Aich (Bezirk Liezen) mit einem freilaufenden Hund kollidiert. Der Vorfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr als die Frau auf der Assacherstraße von Assach kommend in Richtung Aich unterwegs war.

Im Ortsgebiet von Aich lief plötzlich ein freilaufender Mischlingshund auf die Fahrbahn. Die Radfahrerin konnte eine Kollision nicht verhindern und stürzte auf der Gemeindestraße.

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Radfahrerin trug keinen Helm

Ein zufällig anwesender Arzt leistete der Frau noch an der Unfallstelle Erste Hilfe. Anschließend wurde sie vom Roten Kreuz in das DKH Schladming gebracht. Aufgrund ihrer Kopfverletzungen unbestimmten Grades musste die 63-Jährige stationär aufgenommen werden.

Brisant: Zum Unfallzeitpunkt trug die E-Bike-Lenkerin keinen Fahrradhelm. Der Hund blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Anzeige gegen Hundehalterin

Wie erste Erhebungen ergaben, dürfte der junge Mischlingshund zuvor das Grundstück seiner 56-jährigen Halterin verlassen haben, weil er offenbar nicht ausreichend gesichert war. In weiterer Folge lief das Tier auf die Straße und kollidierte mit der Radfahrerin.

Die 56-Jährige wird nach Abschluss der Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

red, 11.11.2026, 21:56
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