i Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. iStock Sohn (7) saß auf Rücksitz Frau (45) landet nach Crash in angrenzenden Acker Bei einem heftigen Verkehrsunfall in Stainz wurden am Dienstag zwei Personen verletzt. Ein Kind (7) überstand den Vorfall völlig unbeschadet. Von Michael Rauhofer-Redl 11.11.2026, 15:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen kam am Dienstag ein Pkw in Stainz (Bezirk Deutschlandsberg) von der Fahrbahn ab. Beide Lenker dürften mit leichten Verletzungen davongekommen sein. In einem Auto saß auch ein siebenjähriger Bub.

Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch berichtet, war eine 45-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg gegen 15.40 Uhr mit ihrem Pkw auf der L 638 in Fahrtrichtung Groß St. Florian unterwegs. Im Fahrzeug befand sich ihr siebenjähriger Sohn.

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Zeitgleich war ein Pkw, gelenkt von einem 42-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung, in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 42-Jährige auf Höhe Straßenkilometer 6,0 von der Fahrbahn ab, wurde in den angrenzenden Acker geschleudert und im Fahrzeug eingeklemmt.

Bub blieb unverletzt

Ob es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen gekommen ist, ist derzeit nicht bekannt. Einsatzkräfte der Feuerwehren Rassach und Groß St. Florian befreiten den Mann aus dem Fahrzeug.

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Nach der Erstversorgung wurden beide Fahrzeuglenker mit vermutlich leichten Verletzungen ins LKH Südweststeiermark, Standort Wagna, eingeliefert. Der Siebenjährige blieb unverletzt.