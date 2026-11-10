i Bei einer 50-Liter-Tankfüllung Benzin sparen Autofahrer rund sechs Euro. iStock Gute Nachricht für Autofahrer Wunder: Hier gibt's Diesel noch für 1,8 Euro Im Nachbarland Slowenien ist Tanken seit Dienstag deutlich günstiger. Besonders für Grenzpendler könnte sich das lohnen. Von Österreich Heute 10.11.2026, 15:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer regelmäßig zum Tanken über die Grenze nach Slowenien fährt, kann sich freuen. Seit Mitternacht sind dort die Spritpreise deutlich gesunken.

An Tankstellen abseits der Autobahnen kostet ein Liter Eurosuper 95 jetzt 1,509 Euro. Das sind rund zwölf Cent weniger als zuvor. Auch Diesel wurde um knapp zehn Cent günstiger und kostet nun 1,848 Euro pro Liter, berichtet die "Kleine Zeitung".

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Bis zu sechs Euro pro Tankfüllung sparen

Bei einer Tankfüllung mit 50 Litern Benzin macht die Preissenkung eine Ersparnis von rund sechs Euro aus. Wer 50 Liter Diesel tankt, zahlt laut dem slowenischen "Avto Magazin" rund 5,05 Euro weniger als bisher.

Auch Heizöl ist billiger geworden. Ein Liter kostet jetzt 1,471 Euro. Die neuen regulierten Spritpreise gelten bis einschließlich Montag, 16. November.

EU erlaubt niedrigere Steuern

Hinter der Preissenkung stecken unter anderem die Entwicklung der internationalen Ölpreise und neue Möglichkeiten bei den Steuern.

Die EU hat Slowenien erlaubt, die Steuern auf Kraftstoffe vorübergehend sogar unter die sonst geltenden Mindestwerte zu senken.

Laut Berechnungen des slowenischen Ministeriums wären die Preise ohne staatliche Eingriffe deutlich höher. Benzin würde demnach 1,734 Euro pro Liter kosten, Diesel sogar 2,130 Euro.