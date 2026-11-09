i Im steirischen Werk werden unter anderem nahtlose Stahlrohre hergestellt. Reuters Job-Schock in der Steiermark 150 Jobs weg – nächster Kahlschlag bei Voestalpine Schlechte Nachrichten für viele Beschäftigte: Bei der Voestalpine werden erneut Arbeitsplätze gestrichen. Schuld sind vor allem Zölle aus den USA. Von Österreich Heute 09.11.2026, 22:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für rund 150 Mitarbeiter der Voestalpine in Kindberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) gibt es schlechte Nachrichten. Im Werk, in dem unter anderem Stahlrohre für die Auto-, Öl- und Gasindustrie hergestellt werden, sollen bis Ende März 2027 weitere 150 Arbeitsplätze wegfallen.

Das bestätigte Konzernsprecher Peter Felsbach gegenüber der "Kleinen Zeitung". Grund dafür sind die hohen US-Zölle, die den Betrieb schwer treffen. Die USA sind der wichtigste Absatzmarkt des Werks.

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US-Zölle machen Betrieb zu schaffen

Zu den bereits bestehenden Stahlzöllen von 50 Prozent kommen nun weitere Abgaben hinzu. Die gesamte Zollbelastung könnte damit auf bis zu 107,38 Prozent steigen. Für die Voestalpine bedeutet das, dass sich Lieferungen in die USA kaum noch rechnen. Auch andere Absatzmärkte, etwa im Nahen Osten, sind wegen der dortigen Konflikte schwierig.

Das Unternehmen kritisiert die Berechnung der neuen Zölle und will rechtliche Schritte prüfen. Am geplanten Stellenabbau ändert das vorerst nichts.

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Schon 170 Arbeitsplätze gestrichen

Es ist nicht der erste Jobabbau in Kindberg. Bereits Ende 2025 wurden dort 170 Stellen gestrichen. Damals stellte das Werk auch vom Drei- auf einen Zweischichtbetrieb um. Ende September waren noch rund 950 Mitarbeiter am Standort beschäftigt.

Für die nun betroffenen 150 Beschäftigten soll es einen Sozialplan geben. Dieser soll gemeinsam mit dem Betriebsrat bis Ende November ausgearbeitet werden.