Einbrecher tötet Hahn und nagelt ihn an Hühnerstange

Ein schockierender Vorfall beschäftigt die Polizei in der Südoststeiermark. In Fladnitz im Raabtal drang ein Unbekannter in einen Hühnerstall ein, tötete einen Hahn und nagelte das tote Tier anschließend an eine Hühnerstange.
Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag (5. November), 16.30 Uhr, und Freitag (6. November), 10 Uhr. Der Täter gelangte auf ein Grundstück im Ortsgebiet und verschaffte sich dort Zutritt zum Hühnerstall.
Dort tötete er den Hahn. Doch damit nicht genug: Anschließend nagelte der Unbekannte das tote Tier an eine Hühnerstange. Von dem Täter fehlt derzeit jede Spur.
Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zur Tat machen kann, soll sich bei den Ermittlern melden.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchberg an der Raab unter der Telefonnummer 059133/6125 entgegen. Wer hinter der grausamen Tat steckt, ist derzeit völlig unklar.