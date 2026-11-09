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Auch Punsch, Glühwein und alkoholfreie Getränke sind im jeweiligen Ticketpreis enthalten. (Symbolfoto)
Auch Punsch, Glühwein und alkoholfreie Getränke sind im jeweiligen Ticketpreis enthalten. (Symbolfoto)
IMAGO/wolterfoto
Neues Konzept

All-you-can-eat-Weihnachtsmarkt jetzt auch in Graz

Punsch, Burger und Kaiserschmarren, so viel man will: In Graz eröffnet ein Weihnachtsmarkt mit ungewöhnlichem Konzept.
Von Österreich Heute
09.11.2026, 11:15
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Nach dem Erfolg im Wiener Prater kommt der erste "All You Can Eat & Drink"-Weihnachtsmarkt nun auch in die steirische Landeshauptstadt. Ab 19. November können Besucher am Grazer Jakominiplatz nach Herzenslust essen und trinken – zumindest innerhalb eines zweistündigen Zeitfensters.

So viel kostet das Weihnachts-Schlemmen

Anders als auf klassischen Adventmärkten müssen Besucher nicht für jeden Punsch und jede Speise einzeln bezahlen. Stattdessen gibt es einen Fixpreis für zwei Stunden, berichtet die "Kleine Zeitung". Die Tickets kosten laut Veranstalter zwischen 24,90 Euro für Kinder und 40,88 Euro für Erwachsene inklusive alkoholischer Getränke.

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Dafür können sich die Gäste an den Gastroständen durch das Angebot probieren, ohne jedes Mal erneut zum Geldbörsl greifen zu müssen.

Von Burgern bis Kaiserschmarren

Fünf Gastrostände sorgen für die Verpflegung. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Pulled-Pork-Burger, Nachos, römische Pizza, Hot Dogs und Käsespätzle. Auch Naschkatzen kommen auf ihre Kosten: Kaiserschmarren gibt es etwa mit Salted Caramel Crunch. An der Getränkehütte warten Glühwein, Glühmost, Punsch, Bier und alkoholfreie Getränke.

Wiener Erfolg kommt nach Graz

Das Konzept feierte im vergangenen Jahr im Wiener Prater Premiere und sorgte besonders in sozialen Netzwerken für Aufmerksamkeit. Zahlreiche Influencer kosteten sich für ihre Videos durch das Angebot.

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Wegen der großen Nachfrage findet der Markt heuer erneut in Wien statt. Mit Graz kommt nun ein weiterer Standort dazu. Der Grazer Ableger ist als Pop-up im Lokal "Stein Garten" geplant. Wie es mit dem Standort nach dem Ende des Weihnachtsmarktes am 20. Dezember weitergeht, ist derzeit offen.

red, 09.11.2026, 11:15
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