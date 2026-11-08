i Dem jungen Steirer konnte nicht mehr geholfen werden (Symbolbild). iStock/ DieterMeyrl In Bachbett geschleudert Gurt riss ab! Junger Steirer (20) bei Unfall getötet Tödlicher Unfall Samstagabend in der Steiermark! Ein 20-Jähriger krachte mit seinem Pkw gegen ein Brückengeländer und starb noch vor Ort. Von Newsdesk Heute 08.11.2026, 07:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tragischer Verkehrsunfall im Bezirk Deutschlandsberg! Ein 20-jähriger Autofahrer verlor am Samstag (7. November) gegen 23 Uhr auf der B74 bei Graschach die Kontrolle über seinen Wagen. Für den jungen Steirer kam jede Hilfe zu spät.

Der Mann war von Dietmannsdorf in Richtung Gleinstätten unterwegs, als er kurz vor Graschach in einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache links von der Fahrbahn abkam. Sein Pkw fuhr auf eine Betontrennwand auf und krachte anschließend gegen ein Brückengeländer. Das völlig demolierte Fahrzeug landete schließlich im angrenzenden Bachbett.

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Sicherheitsgurt riss bei Aufprall ab

Die Wucht des Aufpralls war enorm: Der Sicherheitsgurt riss ab, der 20-Jährige wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Er blieb mit schwersten Verletzungen vor dem Wrack im Bachbett liegen.

Ein Ersthelfer reagierte sofort, zog den jungen Mann ans Ufer und versuchte, ihm zu helfen. Wenig später trafen Rettungskräfte und ein Notarzt ein. Sie begannen umgehend mit der Reanimation, doch sämtliche Bemühungen blieben erfolglos. Der 20-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Die Freiwilligen Feuerwehren Dietmannsdorf und Deutschlandsberg rückten mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften an. Sie übernahmen die Bergungs- und Aufräumarbeiten. Warum der junge Lenker in der Rechtskurve von der Straße abkam, ist noch völlig unklar.