i Für den Verdächtigen klickten die Handschellen. Getty Images (Symbolbild) Beutezug durch Österreich Diskonter-Krimi: Polizei fasst Serientäter in Slowenien Ein 42-jähriger Slowene soll in mehreren Bundesländern in Filialen einer Haushaltswaren-Kette eingebrochen sein. Nun sitzt er in Haft. Von Newsdesk Heute 07.11.2026, 07:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein mutmaßlicher Serieneinbrecher ist der steirischen Kripo ins Netz gegangen! Ein 42-jähriger Slowene steht im dringenden Verdacht, seit April 2026 mehrfach in Filialen einer Diskont-Haushaltswaren-Kette eingebrochen zu sein. Der Mann wurde in seiner Heimat festgenommen und mittlerweile nach Österreich ausgeliefert.

Seit April hatten die Ermittler einen Anstieg von Einbruchsdiebstählen bei dem Diskonter in ganz Österreich festgestellt. Umfangreiche Ermittlungen führten schließlich auf die Spur des 42-Jährigen.

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Einbrecher hatte es auf Tresore abgesehen

Zwischen dem 11. April und dem 5. Oktober 2026 soll der Verdächtige zumindest fünf Einbrüche sowie einen versuchten Einbruch in der Steiermark, im Burgenland und in Kärnten verübt haben.

Dabei soll der Mann gezielt die Alarmanlagen der betroffenen Filialen beschädigt oder heruntergeschlagen haben. Anschließend soll er sich gewaltsam Zutritt zu den Geschäften verschafft haben.

Im Inneren hatte es der mutmaßliche Einbrecher offenbar auf die Tresore abgesehen. Diese soll er aufgeschnitten haben, um an das darin aufbewahrte Bargeld zu gelangen.

In Slowenien festgenommen

Am 23. Oktober klickten schließlich in Slowenien die Handschellen. Der 42-Jährige wurde aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen und am Freitagvormittag (6. November) an Österreich ausgeliefert.

Bei seiner Einvernahme machte der Verdächtige von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Wie viel Bargeld bei den Einbrüchen insgesamt erbeutet wurde, ist nicht bekannt.