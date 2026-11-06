i Das Auto stand nach dem Unfall in Vollbrand. Stadtfeuerwehr Weiz Drama in der Steiermark Auto in Vollbrand! Passanten retten Lenker (32) Ein 32-Jähriger verlor in der Steiermark die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen überschlug sich und brannte. Passanten verhinderten Schlimmeres. Von Österreich Heute 06.11.2026, 10:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen am Donnerstagabend in Krottendorf (Bezirk Weiz): Ein 32-jähriger Autofahrer war auf der B72 zu schnell unterwegs, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und krachte gegen eine Leitschiene. Das Auto überschlug sich und landete in einem Straßengraben. Kurz darauf stand der Pkw in Vollbrand.

Der Lenker wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Doch Passanten reagierten sofort und befreiten den Mann aus dem brennenden Fahrzeug. "Durch ihr rasches Handeln konnte Schlimmeres verhindert werden", erklärte die Stadtfeuerwehr Weiz.

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Notfallnachricht von Freundin erhalten

Das Rote Kreuz brachte den 32-Jährigen ins LKH Weiz. Dort stellte sich heraus, dass der Autofahrer alkoholisiert und dadurch deutlich beeinträchtigt war.

Gegenüber der Polizei erklärte der Mann, warum er sich trotz seiner Alkoholisierung ans Steuer gesetzt hatte: Er habe von seiner Freundin eine Notfallnachricht erhalten und sei deshalb losgefahren.

Pkw nach Unfall in Vollbrand i ?

Dass er zu schnell unterwegs gewesen war, gab der 32-Jährige ebenfalls zu. An den genauen Unfallhergang konnte er sich allerdings kaum erinnern.

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Trümmer auf 100 Metern verstreut

Die Wucht des Unfalls hinterließ ein Trümmerfeld auf der B72. "Trümmerteile lagen über eine Strecke von rund 100 Metern auf der Fahrbahn verstreut", berichtete die Polizei.

Die Bundesstraße musste nach dem Unfall zeitweise gesperrt werden. Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr Weiz löschten das völlig zerstörte Autowrack. Gemeinsam mit Mitarbeitern der Straßenmeisterei räumten sie die Fahrbahn.