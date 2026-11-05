i Zuvor hatte die Bewohnerin über eine Überwachungskamera bemerkt, dass sich ihr Hund ungewöhnlich verhielt. IStock / Getty Images / SteveOblue Photography Evakuierung in Graz Hund schlägt Alarm – und rettet 9 Personen das Leben Weil sich ihr Hund über eine Kamera ungewöhnlich verhielt, fuhr eine 41-Jährige nach Hause. Dort wurde neun Bewohnern das Leben gerettet. Von Newsdesk Heute 05.11.2026, 20:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein ungewöhnliches Verhalten ihres Hundes hat eine 41-Jährige am Donnerstagvormittag vor einem Wohnungsbrand in Graz-Straßgang gewarnt.

Die Frau fuhr von ihrer Arbeitsstätte nach Hause und entdeckte dort eine verrauchte Wohnung. Sie konnte sich rechtzeitig ins Freie retten, wurde aber leicht verletzt. Die Polizei evakuierte das gesamte Mehrparteienhaus.

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Gegen 9.35 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Zuvor hatte die Bewohnerin über eine Überwachungskamera bemerkt, dass sich ihr Hund ungewöhnlich verhielt. Sie machte sich deshalb sofort auf den Weg nach Hause.

Neun Personen aus Haus gerettet

Als sie die Wohnung betrat, kam ihr das Tier entgegen. Dabei bemerkte die Frau die starke Verrauchung und das Feuer im Inneren.

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Sie verließ umgehend das Gebäude und verständigte die Einsatzkräfte. Die ersten eintreffenden Polizisten trafen die 41-Jährige mit ihrem Hund im Stiegenhaus an und leisteten Erste Hilfe.

Gleichzeitig brachten sie die übrigen Bewohner in Sicherheit. Insgesamt neun Personen mussten das Haus verlassen.

Die Berufsfeuerwehr Graz übernahm die Löscharbeiten. Die verletzte Frau wurde zunächst vor Ort medizinisch versorgt und anschließend ins LKH Graz gebracht. Wie das Feuer ausbrechen konnte und wie hoch der Sachschaden ist, wird noch ermittelt.