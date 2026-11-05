i Bei Lkw-Kontrollen auf der A9 stellte die Polizei zahlreiche Verstöße fest. (Symbolbild) istock Alarm bei Kontrolle Polizei entdeckt gravierende Mängel an Gefahrgut-Lkw Bei Lkw-Kontrollen auf der A9 stellte die Polizei zahlreiche Verstöße fest. Auch ein Gefahrguttransporter mit 22 Tonnen Lösungsmittel wurde gestoppt. Von Newsdesk Heute 05.11.2026, 19:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für vier Lkw war am Donnerstag auf der A9 in der Steiermark Endstation. Bei umfangreichen Schwerverkehrskontrollen stießen Polizisten auf zahlreiche Verstöße. Besonders ein mit 22 Tonnen Lösungsmittel beladener Gefahrguttransporter bereitete den Einsatzkräften Sorgen.

Am Verkehrskontrollplatz Straß im Bezirk Leibnitz überprüften Beamte der Landesverkehrsabteilung Steiermark und der Autobahnpolizei Graz-West gemeinsam mit Sachverständigen des Landes zahlreiche Schwerfahrzeuge. Dabei kamen mehr als 100 Übertretungen der gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten ans Licht. Zusätzlich wurden wegen erheblicher technischer Mängel 17 Anzeigen erstattet.

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Gefahrgut musste umgepumpt werden

Bei vier Fahrzeugen waren die Mängel so schwerwiegend, dass die Polizei die Kennzeichen vorläufig einzog und die Weiterfahrt untersagte. Darunter befand sich auch ein Gefahrguttransporter mit rund 22 Tonnen Lösungsmittel an Bord.

Bei diesem entdeckten die Kontrolleure gravierende Defekte direkt am Tankbehälter. Der Transporter durfte den Kontrollplatz deshalb nicht mehr verlassen. Die gesamte Ladung musste unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen noch vor Ort in ein Ersatzfahrzeug umgepumpt werden.