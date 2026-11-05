i Für sieben Leute regnete es nun Schuldsprüche (Symbolbild). iStock Kappe von Kopf geschlagen Attacke nach Akademikerball – sieben Verurteilungen Ein Besucher des Grazer Akademikerballs wurde auf dem Heimweg verletzt. Sieben Personen standen deshalb vor Gericht – nun sind die Urteile da. Von Österreich Heute 05.11.2026, 16:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Ballabend endete für einen Besucher des Grazer Akademikerballs mit schweren Verletzungen. Dem Mann wurde auf dem Heimweg seine Burschenschafter-Kappe vom Kopf gerissen. Er stürzte und erlitt mehrere Rippenbrüche. Jetzt wurden sieben Personen im Zusammenhang mit dem Vorfall schuldig gesprochen.

Der Angriff ereignete sich im Jänner 2025 gegen 3 Uhr früh. Der Ballbesucher war gemeinsam mit seiner Frau auf dem Heimweg, als ihm plötzlich seine sogenannte Couleur-Kappe weggenommen wurde. Dabei kam der Mann zu Sturz und erlitt Serienrippenbrüche.

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Raub konnte nicht bewiesen werden

Vor Gericht bestritten sämtliche Angeklagte, den Mann gestoßen oder gerempelt zu haben. Auch Videoaufnahmen konnten den ursprünglich vorgeworfenen Raub nicht beweisen. Am Mittwoch kam es deshalb zu Schuldsprüchen wegen Diebstahls und Körperverletzung.

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Bedingte Haft für sieben Angeklagte

Einer der Angeklagten wurde zu zwei Monaten bedingter Haft verurteilt. Die sechs weiteren Beschuldigten wertete das Gericht als "Helfer" und verurteilte sie als Beitragstäter zu jeweils einem Monat bedingter Haft.

Die Strafen wurden für eine Probezeit von drei Jahren bedingt nachgesehen. Die Verurteilten müssen außerdem insgesamt 2.000 Euro Schmerzengeld sowie 100 Euro Schadenersatz für die Kappe bezahlen. Wie das Gericht am Donnerstag mitteilte, sind die Urteile noch nicht rechtskräftig. Der Prozess hatte bereits im Jänner 2026 begonnen, war zwischenzeitlich jedoch einmal abberaumt worden.