i Mehr als 2.000 Menschen waren laut den jüngsten verfügbaren Zahlen in der Steiermark von Wohnungslosigkeit betroffen. Caritas Steigende Kosten 357 Kinder ohne Wohnung – Caritas schlägt Alarm Über 2000 Menschen sind in der Steiermark wohnungslos, Notunterkünfte stoßen an ihre Grenzen. Organisationen warnen vor mehr Leuten auf der Straße. Von Österreich Heute 05.11.2026, 18:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die kalte Jahreszeit steht bevor, doch in den steirischen Notschlafstellen wird der Platz knapp. Caritas und VinziWerke schlagen Alarm: Immer mehr Menschen brauchen dringend ein Dach über dem Kopf.

Besonders angespannt ist die Situation im Grazer VinziTel. Die Einrichtung war im laufenden Jahr durchgehend überbelegt und erreichte eine Auslastung von 102 Prozent – noch bevor die besonders schwierigen Wintermonate begonnen haben, berichtet die "Kleine Zeitung".

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Hunderte Minderjährige betroffen

Wie ernst die Lage ist, zeigen die jüngsten verfügbaren Zahlen der Statistik Austria aus dem Jahr 2024. Demnach waren in der Steiermark mehr als 2.000 Menschen von Wohnungslosigkeit betroffen, darunter 357 Minderjährige. Nur etwa ein Viertel der Betroffenen konnte das ganze Jahr über in einer entsprechenden Einrichtung unterkommen.

Auch die Dauer der Wohnungslosigkeit ist alarmierend: 2023 waren Betroffene in der Steiermark im Schnitt 195 Tage ohne festen Wohnsitz. Das Durchschnittsalter liegt bei 35 Jahren.

"Mehr Menschen auf der Straße"

Caritas-Direktorin Nora Tödtling-Musenbichler befürchtet eine weitere Verschärfung der Situation: "Wir werden mehr Menschen auf der Straße sehen", sagt sie gegenüber der "Kleinen Zeitung". Als Gründe nennt sie steigende Wohn-, Energie- und Heizkosten sowie diskutierte Einschränkungen bei der Sozialhilfe.

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Auch die VinziWerke spüren den wachsenden Druck. "Das merken wir anhand unserer Auslastungszahlen in den Notschlafstellen, aber auch bei den Grundversorgungsangeboten", erklärt Amrita Böker von den VinziWerken.

35 zusätzliche Schlafplätze für den Winter

Damit im Winter möglichst niemand im Freien übernachten muss, schaffen die Hilfsorganisationen zusätzliche Plätze. Die Caritas stellt in ihren Einrichtungen Arche 38 und FranzisCa insgesamt 35 weitere Schlafplätze bereit. Auch die VinziWerke stocken mit Notbetten auf.

Tagsüber finden Hilfesuchende weiterhin Unterstützung in der Bahnhofsmission und im Marienstüberl. Bei der Vorstellung der Maßnahmen betonte auch die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ): "Ein warmer und sicherer Zufluchtsort ist kein Privileg, sondern ein menschliches Grundbedürfnis."