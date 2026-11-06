i Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. APA-Images / APA / ERWIN SCHERIAU (Archiv, Symbolbild) Es ging um 100 Euro 17-Jähriger auf offener Straße niedergestochen Brutale Messer-Attacke am Donnerstag in Gersdorf an der Mur! Ein 19-Jähriger soll auf einen 17-Jährigen mehrmals mit einem Messer eingestochen haben. Von André Wilding 06.11.2026, 09:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz hatte sich vor etwa einer Woche rund 100 Euro von einem 17-jährigen Bekannten aus demselben Bezirk ausgeborgt. Nachdem der 17-Jährige den Geldbetrag nach Angaben des 19-Jährigen vehement zurückgefordert hatte, vereinbarten die beiden ein Treffen in Gersdorf an der Mur.

Bei dem Treffen, gegen 16:15 Uhr, dürfte der 19-Jährige überraschend ein in seiner Kleidung verborgenes Messer gezogen haben und versetzte dem 17-Jährigen mehrere Stiche in den Oberkörper. Anschließend warf der Tatverdächtige die Tatwaffe in ein angrenzendes Waldstück und ergriff die Flucht.

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Zwei Bekannte des Opfers verfolgten den 19-Jährigen zu Fuß, woraufhin dieser zu Sturz kam. Nach einer kurzen physischen Auseinandersetzung mit den Verfolgern flüchtete der Tatverdächtige weiter in das Waldstück.

Schneller Fahndungserfolg der Polizei

Die alarmierten Einsatzkräfte leiteten umgehend eine großangelegte und intensiv geführte Fahndung im Nahbereich ein. Durch das rasche und zielgerichtete Einschreiten mehrerer Polizeistreifen gelang es, den flüchtigen 19-Jährigen innerhalb kürzester Zeit aufzuspüren und festzunehmen. Zudem wurde auch die mutmaßliche Tatwaffe durch einen Polizeihund aufgespürt und sichergestellt.

Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen. Bei der Vernehmung zeigte sich der 19-jährige Tatverdächtige vollumfänglich geständig. Er gab an, das Messer bereits vorsorglich zum Treffen mitgenommen zu haben, da er mit einer Auseinandersetzung gerechnet habe. Als Motiv nannte er eine Ehrenkränkung durch die vorherigen Forderungen des 17-Jährigen, die bei ihm eine spontane Kurzschlusshandlung ausgelöst habe.

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Außer Lebensgefahr

Das 17-jährige Opfer erlitt durch die Messerattacke schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort flog der Rettungshubschrauber den Jugendlichen in das LKH Graz. Der 17-Jährige befindet sich noch im Krankenhaus, ist jedoch außer Lebensgefahr.