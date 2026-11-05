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Bei Baggerarbeiten in der Mur wurde am Donnerstag eine Fliegerbombe entdeckt. (Symbolbild)
Bei Baggerarbeiten in der Mur wurde am Donnerstag eine Fliegerbombe entdeckt. (Symbolbild)
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Straßen gesperrt

Bombenfund in der Mur – Gebäude sofort evakuiert

Bei Baggerarbeiten in der Mur wurde am Donnerstag eine Fliegerbombe entdeckt. Gebäude mussten evakuiert und Straßen gesperrt werden.
Von Newsdesk Heute
05.11.2026, 21:08
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Bei Baggerarbeiten in der Mur in Judenburg (Bezirk Murtal) haben Arbeiter am Donnerstagnachmittag eine Fliegerbombe entdeckt. Der Fund löste einen Einsatz von Polizei und Entminungsdienst aus.

Gegen 14.30 Uhr stießen die Arbeiter im Flussbett auf den explosiven Gegenstand. Die Polizei alarmierte daraufhin Spezialisten, die nach einer ersten Einschätzung entschieden, die Bombe direkt am Fundort zu entschärfen.

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Gebäude evakuiert, Straßen gesperrt

Aus Sicherheitsgründen mussten Bewohner und Mitarbeiter umliegender Wohn- und Firmengebäude diese vorübergehend verlassen. Zwischen 17.35 und 17.52 Uhr wurden zudem mehrere Straßenabschnitte für den Verkehr gesperrt.

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Die Experten des Entminungsdienstes konnten schließlich beide Zünder der Fliegerbombe unschädlich machen. Anschließend wurde Entwarnung gegeben.

red, 05.11.2026, 21:08
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