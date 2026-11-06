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Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort.
Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort.
Getty Images (Symbolbild)
Schwerer Crash in Krottendorf

Auto überschlägt sich und geht in Flammen auf

Ein 32-Jähriger verlor auf der B72 die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen überschlug sich und ging in Flammen auf. Ersthelfer retteten den Lenker.
Von André Wilding
06.11.2026, 08:45
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Die Einsatzkräfte wurden am Donnerstag gegen 20.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Krottendorf alarmiert.

Ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Weiz war mit seinem Pkw auf der B72 unterwegs, als er nach eigenen Angaben aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und gegen die Leitschiene prallte.

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Trümmerteile auf Fahrbahn verstreut

Der Wagen überschlug sich in der Folge und kam schlussendlich im Straßengraben zum Stillstand, wo er in Vollbrand geriet. Trümmerteile lagen über eine Strecke von rund 100 Metern auf der Fahrbahn verstreut.

Unbekannte Ersthelfer reagierten geistesgegenwärtig und befreiten den schwer verletzten Mann aus dem Wrack. Nach der Erstversorgung lieferte das Rettungsteam den 32-Jährigen in das LKH Weiz ein.

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Notfallnachricht von Freundin

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine deutliche Beeinträchtigung durch Alkohol. Bei der Erstbefragung gab der Mann an, vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert zu haben und aufgrund einer Notfallnachricht seiner Freundin ins Fahrzeug gestiegen zu sein. An den genauen Unfallhergang habe er kaum Erinnerungen.

Die Feuerwehr stand für die Lösch- und Aufräumarbeiten im Einsatz. Die B72 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Fahrzeugbergung für rund eine Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt.

wil, Akt. 06.11.2026, 08:47, 06.11.2026, 08:45
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