i Erst verlor Hannes Tinnacher (51) seine Frau, dann kehrte der Krebs zurück. Eine Benefizaktion soll dem Familienvater und seinen beiden Söhnen helfen. (Symbolbild) istock Spendenaktion berührt Mutter tot, Vater hat Krebs – jetzt hilft ganzes Dorf Erst verlor Hannes Tinnacher (51) seine Frau, dann kehrte der Krebs zurück. Eine Benefizaktion soll dem Familienvater und seinen beiden Söhnen helfen. Von Newsdesk Heute 06.11.2026, 11:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Familie aus Straden in der Steiermark muss gleich mehrere schwere Schicksalsschläge verkraften. Die Mutter ist tot, der Vater kämpft gegen Krebs. Eine Benefizaktion sorgt nun für große Anteilnahme.

Hannes Tinnacher (51) war einst erfolgreicher Haubenkoch. Vor zwei Jahren wurde bei ihm ein seltener bösartiger Tumor im Oberschenkel entdeckt. Eine Amputation konnte verhindert werden, doch der Familienvater lebt seither mit einer 70-prozentigen Behinderung und verlor seinen Job. Darüber berichtet die "Kleine Zeitung".

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Ehefrau stirbt mit nur 34 Jahren

Seine Frau Ivie Mae kümmerte sich um ihn und die gemeinsamen Söhne Aiden (8) und Valentin (3). Im Juni starb die 34-Jährige jedoch völlig unerwartet an einem Aneurysma. "Da hat man von heute auf morgen keine Lebenspartnerin mehr, keine Mutter für die Kinder...", erzählt Tinnachers Tante Rosalinde Mayer-Neumann.

Im September kehrte auch noch der Krebs zurück. Der 51-Jährige ist erneut in Behandlung. Seine beiden Söhne, die mit Autismus leben und besondere Betreuung benötigen, sind derzeit bei einer Pflegefamilie untergebracht.

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Benefizabend sofort ausverkauft

Um die Familie zu unterstützen, organisieren die österreichisch-thailändische Gesellschaft und der Bulldogwirt in Hof bei Straden ein Benefizdinner. Der gesamte Erlös kommt der Betreuung und Förderung der Kinder zugute.

Die Hilfsbereitschaft ist enorm: Ein Video zur Aktion wurde auf Facebook fast 500 Mal geteilt, die mehr als 100 Plätze waren nach nur einem Tag ausgebucht.

"Wir als Familie haben jetzt nur noch zwei Wünsche: dass Hannes gesund wird und er noch lange Zeit mit den Kindern verbringen kann", sagt seine Tante.