1 Toter bei Reisebus-Frontalcrash in der Steiermark

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Freitagabend (6. November) in Kirchberg an der Raab (Bezirk Südoststeiermark) ein Todesopfer gefordert. Gegen 19.05 Uhr war ein 38-jähriger Autofahrer auf der L201 im Bereich Berndorf in Richtung Kirchberg an der Raab unterwegs, als es zur Tragödie kam.
Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Mann mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte er ungebremst frontal gegen einen entgegenkommenden Reisebus, der von einem 48-Jährigen gelenkt wurde.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto in den rechten Straßengraben geschleudert, wo es zum Stillstand kam. Der 38-Jährige wurde im völlig demolierten Fahrzeug eingeklemmt.
Die Rettungskräfte waren rasch vor Ort, doch für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Feuerwehr musste den Verstorbenen aus dem Wrack schneiden.
Der 48-jährige Buslenker blieb bei dem Frontalzusammenstoß unverletzt, erlitt allerdings einen Schock. Er wurde noch an der Unfallstelle von einem Kriseninterventionsteam betreut. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Fahrgäste im Reisebus.
Im Großeinsatz standen die Feuerwehren Berndorf, Kirchberg an der Raab und Rohr an der Raab. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die L201 zwischen Studenzen und Berndorf gesperrt werden. Warum der 38-Jährige auf die Gegenfahrbahn geriet, ist noch völlig unklar.