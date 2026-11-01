i Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort und kümmerten sich um die verletzten Personen. Zoom.Tirol Unfall in Kirchberg Heftiger Crash! 19-Jähriger gerät auf Gegenfahrbahn Heftiger Unfall am Samstag in Tirol! Ein 19-jähriger Autofahrer geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in einen Pkw. Er wurde verletzt. Von André Wilding 01.11.2026, 08:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Rettungshubschrauber musste am Samstagnachmittag in Kirchberg in Tirol zu einem schweren Verkehrsunfall ausrücken. Zwei Autos waren auf der L203 frontal zusammengestoßen. Für einen 19-jährigen Lenker endete die Fahrt im Spital.

Der junge Österreicher war am 31. Oktober gegen 14.20 Uhr mit seinem Pkw von Aschau kommend talauswärts in Richtung Kirchberg unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 45-jähriger Landsmann auf derselben Straße in die entgegengesetzte Richtung.

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19-Jähriger gerät auf Gegenfahrbahn

Bei Straßenkilometer 7,150 kam es plötzlich zu dem folgenschweren Unfall. Der 19-Jährige geriet aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen das entgegenkommende Auto des 45-Jährigen.

Der junge Lenker wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Wie schwer seine Verletzungen sind, war zunächst nicht bekannt.

Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 19-Jährige mit dem Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol geflogen.

Straße komplett gesperrt

Der Unfall sorgte auch für Verkehrsbehinderungen. Die L203 musste für rund eine halbe Stunde in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt werden.

Die Feuerwehr Aschau rückte mit vier Fahrzeugen und insgesamt 30 Einsatzkräften an. Auch die Rettung war mit sechs First Respondern, einem Rettungswagen, einem Einsatzleiter und der Besatzung des Notarzthubschraubers vor Ort. Zusätzlich stand eine Polizeistreife aus Kirchberg im Einsatz.

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Warum der 19-Jährige auf die Gegenfahrbahn geraten war, ist weiterhin unklar.