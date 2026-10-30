i Das Auto ist ein Totalschaden. ZOOM.Tirol Wagen ist Totalschaden Lenkerin (21) stürzt mit Auto zehn Meter tief in Bach Heftiger Unfall am Freitagmorgen im Kaunertal! Eine 21-Jährige kam mit ihrem Auto von der Straße ab und stürzte zehn Meter in ein Bachbett. Von Newsdesk Heute 30.10.2026, 18:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schockmoment am Freitagmorgen (30. Oktober) im Tiroler Kaunertal! Eine 21-jährige Deutsche war gegen 7.15 Uhr mit ihrem Pkw auf der Kaunertaler Gletscherstraße in Richtung Gletscherschigebiet unterwegs, als es plötzlich zu einem schweren Verkehrsunfall kam.

Im Bereich der Bushaltestelle "Krumpgampen" verlor die junge Frau aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und stürzte rund zehn Meter tief in das darunterliegende Bachbett.

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Lenkerin kann sich selbst befreien

Die 21-Jährige hatte großes Glück im Unglück: Trotz des heftigen Absturzes konnte sie das völlig demolierte Fahrzeug selbstständig verlassen. Sie erlitt lediglich leichte Verletzungen.

Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die Deutsche mit der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Auch ein Teil der Straßenleiteinrichtung wurde bei dem Unfall beschädigt. Warum die 21-Jährige von der Straße abkam, ist noch unklar.