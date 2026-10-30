Vermisste ist tot: Nach Monaten nun traurige Gewissheit

Eine seit Ende August vermisste 69-jährige Frau aus Großvolderberg im Bezirk Innsbruck-Land ist tot aufgefunden worden. Das teilte die Polizei nun in einem Nachtrag zur ursprünglichen Vermisstenmeldung mit.
Damit endet die Suche nach der Frau, die vor mehr als zwei Monaten ihr Wohnhaus verlassen hatte und seither verschwunden war. Die Polizei hat die Öffentlichkeitsfahndung offiziell widerrufen.
Wie bereits berichtet, war die 69-Jährige am Mittwoch, dem 26. August 2026, gegen 6.30 Uhr von zu Hause weggegangen.
Danach verlor sich ihre Spur. Wohin die Frau unterwegs war und weshalb sie nicht zurückkehrte, war zunächst völlig unklar.
Weil die Polizei einen Unglücksfall nicht ausschließen konnte, wurde eine groß angelegte Suchaktion eingeleitet.
Zahlreiche Einsatzkräfte beteiligten sich an der Suche nach der Tirolerin. Auch die Bevölkerung wurde um Hinweise gebeten.
Die Polizei veröffentlichte eine Personenbeschreibung und bat Menschen, die die Frau gesehen hatten, sich zu melden. Trotz der umfangreichen Bemühungen konnte die Vermisste zunächst nicht gefunden werden.
Nun gibt es traurige Gewissheit: Die 69-Jährige wurde tot aufgefunden. Die Landespolizeidirektion Tirol bestätigte den Fund in einem Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung vom 26. August.
Weitere Einzelheiten wurden darin nicht bekannt gegeben. Insbesondere ist derzeit nicht bekannt, wann und wo die Frau gefunden wurde und woran sie gestorben ist.