i Weil ein Unglücksfall nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde Ende August eine große Suchaktion nach der 69-Jährigen eingeleitet. Zoom.Tirol Traurige Nachrichten aus Tirol Vermisste ist tot: Nach Monaten nun traurige Gewissheit Trauriges Ende einer Vermisstensuche in Tirol: Eine seit Ende August verschwundene Frau (69) wurde tot aufgefunden. Von Newsdesk Heute 30.10.2026, 12:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine seit Ende August vermisste 69-jährige Frau aus Großvolderberg im Bezirk Innsbruck-Land ist tot aufgefunden worden. Das teilte die Polizei nun in einem Nachtrag zur ursprünglichen Vermisstenmeldung mit.

Damit endet die Suche nach der Frau, die vor mehr als zwei Monaten ihr Wohnhaus verlassen hatte und seither verschwunden war. Die Polizei hat die Öffentlichkeitsfahndung offiziell widerrufen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Frau verließ gegen 6.30 Uhr ihr Haus

Wie bereits berichtet, war die 69-Jährige am Mittwoch, dem 26. August 2026, gegen 6.30 Uhr von zu Hause weggegangen.

Danach verlor sich ihre Spur. Wohin die Frau unterwegs war und weshalb sie nicht zurückkehrte, war zunächst völlig unklar.

Weil die Polizei einen Unglücksfall nicht ausschließen konnte, wurde eine groß angelegte Suchaktion eingeleitet.

Google Map anzeigen

Große Suchaktion blieb zunächst erfolglos

Zahlreiche Einsatzkräfte beteiligten sich an der Suche nach der Tirolerin. Auch die Bevölkerung wurde um Hinweise gebeten.

Die Polizei veröffentlichte eine Personenbeschreibung und bat Menschen, die die Frau gesehen hatten, sich zu melden. Trotz der umfangreichen Bemühungen konnte die Vermisste zunächst nicht gefunden werden.

Suche nach vermisster Frau in Tirol i ?

Polizei widerruft Fahndung

Nun gibt es traurige Gewissheit: Die 69-Jährige wurde tot aufgefunden. Die Landespolizeidirektion Tirol bestätigte den Fund in einem Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung vom 26. August.

Weitere Einzelheiten wurden darin nicht bekannt gegeben. Insbesondere ist derzeit nicht bekannt, wann und wo die Frau gefunden wurde und woran sie gestorben ist.