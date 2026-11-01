i ? Reh löst Unfall aus Österreicher (20) kracht mit BMW frontal gegen Baum Ein Reh sprang plötzlich auf die Straße: Ein 20-jähriger Tiroler verlor die Kontrolle über sein Auto und krachte in einen Baum. Der Wagen ist Schrott. Von André Wilding 01.11.2026, 07:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein völlig zerstörter BMW mitten im Wald, vom Lenker zunächst keine Spur: Ein 20-jähriger Tiroler hatte am Samstagabend bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B181 großes Glück. Trotz des heftigen Aufpralls konnte sich der junge Mann selbst aus dem Wrack befreien.

Der 20-Jährige war gegen 23 Uhr auf der Achenseestraße talwärts in Richtung Wiesing unterwegs, als ihm unterhalb der Kanzelkehre plötzlich ein Reh von rechts vor das Auto sprang.

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Auto stürzt in Waldstück ab

Um einen Zusammenstoß mit dem Wildtier zu verhindern, verriss der Tiroler das Lenkrad. Dabei geriet sein Wagen auf die Gegenfahrbahn, fuhr über ein angrenzendes Feld und stürzte schließlich in ein Waldstück. Dort endete die Fahrt mit einem Frontalcrash gegen einen Baum.

Der junge BMW-Lenker schaffte es trotz des heftigen Unfalls, das schwer beschädigte Fahrzeug eigenständig zu verlassen und die Einsatzkräfte zu alarmieren.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der 20-Jährige ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht. Wie schwer er verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt.

Feuerwehr muss Autowrack bergen

Am BMW entstand Totalschaden. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Wiesing rückte an und barg das Wrack aus dem Waldstück.

Die Bilder des Tages i ?

Von dem Reh, das den Unfall ausgelöst hatte, fehlte zunächst jede Spur. Der zuständige Jäger machte sich bei Tagesanbruch auf die Suche nach dem Tier.