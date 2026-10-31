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Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus.
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Kurioser Einsatz in Tirol

Mann vermisst! Große Suchaktion endet mit Überraschung

Ein vermisster Mann löste Freitagabend in Stumm einen Großeinsatz aus. Am Ende wurde er wohlauf gefunden – ausgerechnet am Ort seines Verschwindens.
Von Michael Rauhofer-Redl
31.10.2026, 08:45
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Große Aufregung am Freitagabend (30. Oktober) in Stumm im Tiroler Zillertal! Gegen 21 Uhr wurde ein Mann während einer Feier in einem Gastronomiebetrieb plötzlich als vermisst gemeldet. Von ihm fehlte offenbar jede Spur.

Sofort wurde eine großangelegte Suchaktion gestartet. Mehrere Polizeistreifen, die Freiwillige Feuerwehr Stumm und das Drohnenteam des Bezirksfeuerwehrverbandes Kufstein rückten aus, um den Abgängigen zu finden.

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Polizei macht überraschende Entdeckung

Doch die Suche nahm eine völlig unerwartete Wendung. Die Polizisten entdeckten den vermissten Mann schließlich wohlauf - und zwar genau in jenem Gastronomiebetrieb, in dem er zuvor verschwunden war!

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Der Mann hielt sich lediglich in einem anderen Zimmer des Lokals auf. Die aufwendige Suche konnte damit beendet werden.

Mann kann sich Verschwinden nicht erklären

Besonders kurios: Wie er überhaupt in das andere Zimmer gelangt war, konnte sich der Mann ersten Informationen zufolge selbst nicht erklären.

mrr, 31.10.2026, 08:45
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