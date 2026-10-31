Mädchen (13) von Pkw erfasst: auf Fahrbahn geschleudert

Schrecklicher Unfall in Tirol: In Pflach im Bezirk Reutte kam es am späten Freitagnachmittag zu einem Unfall mit einer 13-jährigen Schülerin.
Eine 27-jährige Einheimische war gerade auf der Reuttener Straße (L69) von Musau in Richtung Reutte unterwegs. Als das Mädchen einen Zebrastreifen überquerte, dürfte die Lenkerin die Schülerin zu spät bemerkt haben. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die 13-Jährige bereits mitten auf dem Schutzweg.
Die Autofahrerin stieg noch stark auf die Bremse, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.
Durch den Aufprall stürzte die Schülerin auf die Straße. Laut Polizei konnte sie selbstständig wieder aufstehen und auf den Gehsteig zurücklaufen.
Das Mädchen wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Reutte gebracht. Die 27-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Am Pkw entstand kein Sachschaden.