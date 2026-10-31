i Das Mädchen wurde während des Unfalls auf die Fahrbahn geschleudert (Symbolbild). iStock Ins Spital gebracht Mädchen (13) von Pkw erfasst: auf Fahrbahn geschleudert Eine 13-Jährige wurde auf einem Zebrastreifen in Tirol von einem Auto erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Sie musste ins Krankenhaus. Von Österreich Heute 31.10.2026, 12:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schrecklicher Unfall in Tirol: In Pflach im Bezirk Reutte kam es am späten Freitagnachmittag zu einem Unfall mit einer 13-jährigen Schülerin.

Zusammenstoß nicht mehr zu verhindern

Eine 27-jährige Einheimische war gerade auf der Reuttener Straße (L69) von Musau in Richtung Reutte unterwegs. Als das Mädchen einen Zebrastreifen überquerte, dürfte die Lenkerin die Schülerin zu spät bemerkt haben. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die 13-Jährige bereits mitten auf dem Schutzweg.

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Die Autofahrerin stieg noch stark auf die Bremse, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

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Mädchen stürzt auf die Fahrbahn

Durch den Aufprall stürzte die Schülerin auf die Straße. Laut Polizei konnte sie selbstständig wieder aufstehen und auf den Gehsteig zurücklaufen.

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Das Mädchen wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Reutte gebracht. Die 27-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Am Pkw entstand kein Sachschaden.