i Der Mann wurde zuletzt in Prelog am Panorama Hotel Camping Platz gesehen. Screenshot (Google Maps) Im Ausland vermisst Steirer spurlos verschwunden – Tochter bietet Belohnung Seit Ende Oktober fehlt von Anton Prutsch (78) jede Spur. Der Steirer verschwand während eines Angelausflugs in Kroatien. Von Newsdesk Heute 08.11.2026, 19:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wo ist Anton Prutsch (78)? Diese Frage beschäftigt derzeit die Polizei und auch seine Tochter. Der Grazer Anwältin sucht verzweifelt nach ihrem, Vater der nicht von einem Ausflug zurückkehrte. Der Mann wollte ins Ausland fahren, um dort fischen zu gehen.

Dafür setzte sich der 78-Jährige noch im Oktober in sein Wohnmobil und fuhr von Fehring (Bezirk Südoststeiermark) nach Slowenien. Von dort aus sollte es zum Stausee in Prelog (Kroatien) gehen. Gegenüber der "Krone" sagte seine Tochter, dass ihr Vater normalerweise nach "ein paar Tagen" zurückkommt. Dies sei diesmal jedoch nicht der Fall gewesen.

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Auch Wohnmobil verschwunden

Der 78-Jährige wurde offenbar zuletzt am 31. Oktober in Prelog am Panorama Hotel Camping Platz gesehen. Der Steirer begibt sich immer wieder an diesen Ort und soll dort bereits viele Bekanntschaften geschlossen haben. Seitdem fehlte von ihm allerdings jede Spur. Am 4. November wurde der Mann als vermisst gemeldet.

Seitens der Landespolizeidirektion Steiermark hieß es gegenüber der Tageszeitung, dass das Handy des 78-Jährigen zuletzt in Kroatien eingeloggt war. Seitdem war sein Mobiltelefon ausgeschaltet, obwohl der Steirer es oft nutzen soll. Auch die Behörden in Kroatien sind über das Verschwinden des Mannes informiert.

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Besonders brisant: Nicht nur von dem 78-Jährigen fehlt jede Spur. Auch sein mit Fischen verziertes Wohnmobil samt blauem Fahrrad sind verschwunden. Die Tochter des Steirers hat auch selbst einen Suchaufruf gestartet. Die Anwältin bietet 5000 Euro Belohnung für einen entscheidenden Hinweis zum Auffinden ihres Vaters an.