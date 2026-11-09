i Die TU Graz sucht nun Tester für selbstfahrende Busse. TU Graz/ Helmut Lunghammer Neue Studie Mit VR-Brille – Tester für Selbstfahrende Busse gesucht Zwei Stunden im Fahrsimulator sitzen und dafür 50 Euro kassieren! Die TU Graz sucht jetzt Freiwillige für eine Studie. Wer mitmachen darf. Von Österreich Heute 09.11.2026, 10:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tester für Zukunfts-Technik – die Technische Universität Graz sucht derzeit Freiwillige für eine besondere Studie. Wer im Jänner 2027 rund zwei Stunden Zeit hat, kann sich 50 Euro dazuverdienen – und muss dafür nicht einmal einen Führerschein besitzen.

Hintergrund ist ein Forschungsprojekt zu selbstfahrenden Shuttlebussen. Die Wissenschaftler wollen herausfinden, wie autonome Fahrzeuge unterwegs sein müssen, damit sich Fahrgäste möglichst sicher und wohlfühlen.

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Diese Personen können 50 Euro kassieren

Gesucht werden Menschen ab 30 Jahren. Besonders erwünscht sind auch ältere Teilnehmer um die 60, 70 Jahre oder darüber hinaus. Ein Führerschein ist für die Teilnahme nicht notwendig.

Die Tests finden im Jänner 2027 im Advanced Driving Simulation Center der TU Graz statt. Für den rund zweistündigen Termin erhalten alle Teilnehmenden eine Aufwandsentschädigung von 50 Euro.

Mit VR-Brille durch den Straßenverkehr

Bei der Studie nehmen die Freiwilligen in einem Fahrsimulator Platz und setzen eine Virtual-Reality-Brille auf. Damit erleben sie verschiedene Alltagssituationen, wie sie in einem selbstfahrenden Shuttlebus vorkommen könnten.

Die Bilder des Tages i ?

Der Simulator bewegt sich passend zu den virtuellen Bildern und soll so ein möglichst realistisches Fahrgefühl erzeugen. Während der Fahrt geben die Teilnehmer an, wie sicher und angenehm sie sich fühlen. Zusätzlich messen kleine Elektroden auf der Haut körperliche Reaktionen.

Nicht jeder darf mitmachen

Allerdings gibt es einige Einschränkungen. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Menschen, die zu Reiseübelkeit neigen, einen Herzschrittmacher tragen oder unter Herzrhythmusstörungen beziehungsweise bekannten Neuropathien leiden.

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Auch wer Medikamente einnimmt, die die Reaktionsfähigkeit beeinflussen, kann nicht teilnehmen. Die Teilnahme ist freiwillig und kann jederzeit ohne Angabe von Gründen abgebrochen werden. Die erhobenen Daten werden ohne Namen gespeichert und ausgewertet.

So kannst du dich anmelden

Wer die Voraussetzungen erfüllt und sich die 50 Euro sichern möchte, kann sich bereits jetzt für die Studie vormerken lassen. Die Voranmeldung ist über die Online-Anmeldung zur Fahrsimulatorstudie oder per E-Mail an [email protected] möglich.