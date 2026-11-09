i Symbolbild einer Verkehrskontrolle der steirischen Polizei. LPD Steiermark Rost, Öl, kaputte Bremsen Zehn völlig desolate Autos auf der A9 unterwegs Rost, Ölverlust und kaputte Bremsleitungen: Bei einer Kontrolle auf der A9 in der Steiermark zog die Polizei zehn Fahrzeuge aus dem Verkehr. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 07:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Verkehrskontrolle auf der Pyhrnautobahn (A9)! Am Sonntag (8. November) nahm die Polizei bei Straß im Bezirk Leibnitz zahlreiche Fahrzeuge unter die Lupe. Das Ergebnis: Zehn Lenker mussten ihre Kennzeichen noch vor Ort abgeben. Insgesamt hagelte es mehr als 70 Anzeigen.

Spezialisierte Verkehrspolizisten kontrollierten gemeinsam mit Technikern des Landes Steiermark zahlreiche Pkw und Kleintransporter. Dabei ging es vor allem um die technische Sicherheit der Fahrzeuge.

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Für die Schwerpunktaktion wurde der Verkehr vorübergehend über den Kontrollplatz Gersdorf geleitet. Auf der A9 kam es dadurch zeitweise zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Durchgerostete Autos und defekte Bremsleitungen

Bei zehn Fahrzeugen entdeckten die Experten derart gravierende Mängel, dass an eine Weiterfahrt nicht mehr zu denken war. Die Polizei nahm die Kennzeichen sofort ab.

Die Liste der festgestellten Mängel hatte es in sich: durchgerostete Karosserien, Ölverluste, manipulierte Partikelfilter und sogar defekte Bremsleitungen. Solche Schäden können im Straßenverkehr zur ernsten Gefahr werden.

Insgesamt erstatteten die Polizisten mehr als 70 Anzeigen wegen technischer Übertretungen. Dazu kamen über zehn Organmandate. Außerdem wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von rund 3.000 Euro eingehoben, um mögliche Verwaltungsstrafen abzusichern.

Zumindest beim Alkohol gab es Entwarnung: Mehr als 30 Lenker mussten einen Alkoholvortest absolvieren. Keiner davon lieferte Hinweise auf eine Alkoholisierung.