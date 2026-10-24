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Schnee und Eis seien der Grund.
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Autofahrer aufgepasst

Winterliche Verhältnisse – hier herrscht Kettenpflicht

Winterliche Bedingungen auf der Großglockner Hochalpenstraße: Schneekettenpflicht und Einschränkungen für Zweiradfahrer wegen Kaltfront.
Von Newsdesk Heute
24.10.2026, 18:58
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Eine Kaltfront hat am Samstag in den Alpen für winterliche Verhältnisse gesorgt. Auf der Großglockner Hochalpenstraße galt deshalb zwischen der Salzburger Gemeinde Fusch und Heiligenblut in Kärnten eine Schneekettenpflicht für den motorisierten Verkehr.

Sie trat um 13.14 Uhr in Kraft und sollte bis Sonntag, 12 Uhr, dauern. Das teilte die Verkehrsleitzentrale der Landespolizeidirektion Salzburg mit.

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Warnung auf Webseite

Grund für die Maßnahme waren eine stellenweise vereiste Fahrbahn und Schneefall, erklärte ein Verkehrspolizist der APA. Auch Radfahrten auf der Großglocknerstraße seien derzeit nicht zu empfehlen.

Die Großglockner Hochalpenstraßen AG warnte auf ihrer Webseite, dass es in den frühen Morgenstunden oder am Vormittag vereinzelt zu kurzfristigen Sperren für Zweiradfahrer kommen könnte. Als Grund wurde abfließendes Wasser aus den Schneewänden, welches gefrieren könnte genannt. Es wurde dazu geraten die aktuellen Straßenverhältnisse auf grossglockner.at zu prüfen.

Schneefall bis auf rund 1.200 Meter Seehöhe

Laut der Bergwetterprognose von Geosphere Austria schneite es am Samstag zunächst im Süden und in Vorarlberg häufig bis auf rund 1.200 Meter Seehöhe. "Sonst bleibt es meist trocken und in Tirol, Salzburg sowie in Oberkärnten setzt sich noch die Sonne durch.

Dazu weht in der Höhe meist lebhafter bis kräftiger Wind aus West bis Nordwest", hieß es. Zu Mittag lagen die Temperaturen auf 2.000 Metern zwischen minus fünf und minus einem Grad, auf 3.000 Metern zwischen minus zwölf und minus sieben Grad. Am wärmsten war es im Osten.

red, Akt. 24.10.2026, 19:00, 24.10.2026, 18:58
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